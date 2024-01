Saudi League, Benzema vuol andar via: Ancelotti lo richiama al Real ma Perez attende Mbappé

Addio Arabia, il francese Benzema sta sondando il suo futuro: Ancelotti lo vorrebbe ma il Real attende Mbappé. Ipotesi ritorno in Francia al Lione

26-01-2024 11:12

Real o Lione. Un ritorno al passato. Va bene tutto tranne l’Al Ittihad al campione del mondo francese Karim Benzema che è sempre più distante dal voler restare in Arabia Saudita, nonostante il suo contratto da 200 milioni a stagione. Dalle litigate con l’ex allenatore Nuno Espirito Santo, poi esonerato dai sauditi per volontà dello stesso francese, all’amore mai sbocciato con il neo-tecnico argentino Marcelo Gallardo. Poi la cancellazione dai social, dopo la sconfitta per 5-2 contro l’Al Nassr di CR7, e infine anche la sparizione per 18 giorni alle Mauritius (senza permesso) per l’ex pallone d’oro francese. Francia o Spagna ma basta con l’Arabia, c’est la vie.

Real Madrid: problemi in attacco, Benzema ‘occasione’ di mercato

Il Real Madrid, guidato da Carlo Ancelotti, sta affrontando delle difficoltà nel reparto offensivo: Joselu che non convince pienamente e l’assenza di un vero numero 9. Il tecnico dei Blancos, essendo a conoscenza della possibilità di un addio di Benzema dal club saudita Al Ittihad, ha quindi proposto alla società il ritorno dell’ex attaccante francese come possibile occasione di mercato.

La risposta di Perez: il no a Benzema in attesa di Kylian Mbappé

Nonostante la richiesta di Ancelotti e la propensione di Benzema ad un possibile ritorno in Spagna ai Galacticos, il presidente Florentino Pérez ha rifiutato l’idea di rivedere il suo ex pallone d’oro. Questa decisione lascia chiaramente il Real Madrid in attesa di Kylian Mbappé, che arriverà quasi sicuramente nella prossima stagione con un contratto faraonico da 70 milioni (35 netti) all’anno e 125 alla firma come bonus. In cinque anni si tratterebbe di un affare da 400 milioni per il francese, più ricchi bonus.

Per il portale spagnolo SPORT, infatti, è arrivato quindi un ‘no’ fermo da parte del Presidente dei Blancos per il ritorno di Benzema: “Joselu è il presente, Mbappé il futuro, mentre Benzema fa parte ormai del passato e non si torna indietro”.

Ritorno al futuro per Benzema: possibilità al Lione

Benzema, dopo aver considerato le complessità di un suo possibile ritorno al Real Madrid, potrebbe invece decidere di tornare al Lione. Il club francese sta lavorando con l’agente di Benzema, nonostante ci siano problemi finanziari da risolvere. L’opzione più plausibile per rivedere l’ex pallone francese al Lione potrebbe essere il prestito fino a fine stagione. Questa situazione lascia il futuro dell’attaccante francese ancora incerto.