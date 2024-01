Saudi League, Benzema torna in Arabia con 17 giorni di ritardo, la decisione dell’Al-Ittihad

La puntata di ‘Chi l’ha visto?’ versione araba finisce qui. Karim Benzema, atteso in ritiro con l’Al Ittihad dal 2 gennaio, è finalmente tornato – con 17 giorni di ritardo – in Arabia a Jeddah. La ‘scusa’? Il francese era intrappolato alle Mauritius a causa di un forte ciclone, come ha reso noto il suo procuratore. Ai ferri corti, anzi cortissimi, è ora il rapporto tra il francese e la società araba, dopo la perpetuata e drastica interruzione di ogni possibile contatto telefonico, inclusa la disattivazione del suo profilo Instagram post sconfitta per 5-2 contro l’Al Nassr di CR7. Non bastano a dirigenza ed allenatore, Marcelo Gallardo, i 12 gol e 5 assist in 20 partite, troppo poco per i 200 milioni che percepisce all’anno: a breve ci sarà un incontro per discutere il suo futuro. Possibile anche un addio immediato del francese dalla Saudi League.

Al-Ittihad: il ritorno di Benzema, a breve incontro decisivo

Karim Benzema, dopo una assenza non giustificata durata 17 giorni, è finalmente tornato a far parte del ritiro pre-campionato dell’Al Ittihad. Secondo quanto riportato da ‘RMC Sports’, il club saudita ha programmato un incontro con l’attaccante francese 36enne per discutere del suo futuro. Durante questa riunione, potrebbe essere presa in considerazione anche l’ipotesi di rescindere il contratto di Benzema, che attira l’interesse di club in Premier League o un suo possibile ritorno in Francia.

Saudi League, continua il momento difficile per l’Al Ittihad

Nonostante la squadra sia qualificata per gli ottavi di finale della Champions League asiatica, la situazione sportiva dell’Al Ittihad non è delle migliori. Attualmente al settimo posto in campionato, a 25 punti di distanza dall’ Al Hilal, il club non sta vivendo un periodo positivo. Anche l’arrivo di Marcelo Gallardo in panchina non sembra aver sortito gli effetti sperati.

È fondamentale per il club finire tra i primi tre per assicurarsi un posto nella prossima competizione continentale, specialmente dopo gli importanti investimenti effettuati per rafforzare il brand della lega araba e lo stop ad ulteriori finanziamenti da parte del fondo PIF.

Calciomercato, Benzema: possibile addio per tornare in Europa

Le statistiche di Benzema non sono proprio delle migliori, con dodici gol e cinque assist in 20 partite, ci si aspettava di più da un giocatore del suo calibro (pallone d’oro 2022) nel campionato saudita. Tuttavia, sono le sue ripetute assenze e una percezione di mancanza di impegno a creare malcontento tra i tifosi, i quali iniziano a proporre l’acquisto di Mohamed Salah.

Le controversie generate ad inizio campionato da Benzema hanno anche influito sulla gestione e risultati della squadra, portando alla partenza di Nuno Espirito Santo, il precedente allenatore. Ora, dopo il suo ritorno dall’inaspettato soggiorno alle Isole Mauritius, Benzema attira l’attenzione di club importanti come Inter, Arsenal, Manchester United, Chelsea o del suo ex club, l’Olympique Lione.