Inter, suggestione Benzema: l’ex Real lascerà l’Arabia, piace anche all’Arsenal

Il bomber ha rotto con l'Al-Ittihad e vuol lasciare l'Arabia. In caso di addio (probabile) secondo alcuni anche i nerazzurri farebbero un tentativo

18-01-2024 11:07

Ce lo raccontano spesso: il calciomercato di gennaio è fatto di opportunità. E talvolta ne capitano alcune davvero ghiotte. Prendiamo Karim Benzema la cui avventura in Arabia Saudita appare già ai titoli di coda. A dispetto delle 36 primavere l’attaccante francese è ancora un attaccante straordinario e chissà che, seppur in ritardo, non si possa avere la possibilità di vederlo in Italia. Occhio, però, all’agguerrita concorrenza sull’ex Real Madrid.

La vita a Gedda di Benzema e l’accusa del ministro francese

Cominciamo con i motivi che stanno spingendo Karim Benzema lontano dalla prigione assai dorata di Gedda. L’attaccante ha presentato una denuncia nei confronti del ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin che lo aveva sostanzialmente accusato di avere dei legami con il gruppo terrorista dei “Fratelli Musulmani”. Ciò ha messo in seria difficoltà la quotidianità del giocatore nato a Lione in Arabia Saudita.

Fuori rosa con l’Al-Ittihad: frattura difficilmente sanabile

In questo momento l’ex giocatore del Real Madrid è fuori rosa col suo club, l’Al-Ittihad. Molto difficile che la frattura si possa ricomporre anche in virtù delle scelte fatte dal Pallone d’Oro 2022 che prima se ne era tornato in Spagna e che in questi giorni sarebbe addirittura andato al mare con la famiglia. Certo, l’ingaggio percepito dal francese è davvero monstre ma come abbiamo visto per Henderson, in caso di volontà di abbandono, non è un ostacolo insormontabile.

La suggestione Inter legata all’addio di Sanchez

Quindi cosa può accadere? Qualcuno ha ipotizzato un imminente futuro in Italia per il buon Karim con l’Inter club maggiormente intenzionato ad acquisirlo. Un ex nerazzurro come Sebastien Frey ha definito possibile l’affare in caso di partenza di Alexis Sanchez (nuovamente scaricato dai meneghini). Qualora Benzema riuscisse a liberarsi dal contratto con l’Al-Ittihad, dovrebbe poi accontentarsi di un ingaggio decisamente più basso.

Le altre possibilità del francese, tra Lione e Premier

C’è chi parla di scelta di cuore: un suggestivo ritorno al Lione, club nel quale tutto è cominciato e dove sarebbe certamente romantica l’ipotesi di tale chiusura del cerchio. Sappiamo bene, però, che la Premier League è sempre stata un pallino per Benzema che ha trascorso praticamente l’intera carriera con il Real Madrid. In tal senso l’Arsenal gli darebbe l’opportunità di vivere l’esperienza oltremanica lottando anche per vincere. Anche il Manchester United potrebbe essere interessato per affiancare un uomo d’esperienza al giovane Hojlund.