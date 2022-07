Amichevoli Serie A: oggi in campo dieci squadre

13-07-2022 10:29

Entrambe vittoriose ieri nelle rispettive amichevoli sia Fiorentina che Inter. I viola hanno avuto la meglio sul Real Vicenza per 7 reti a zero in cui è subito spiccato il poker del nuovo acquisto Jovic. I nerazzurri invece hanno sconfitto il Lugano per 4-1 in cui si sottolineano le doppiette di Correa e Lautaro Martinez.

Oggi giornata piuttosto ricca di partite. Alle 17.00 apre l’Atalanta che dopo l’esordio positivo di settimana scorsa incontra la Rappresentativa delle Valli Bergamasche. Un match tranquillo per dare ancora a Gasperini il tempo di trovare la giusta condizione.

Derby in famiglia invece a Verona. Mister Cioffi mischierà le carte e manderà in campo due formazioni similari per vedere tutti i giocatori all’opera. Stessa cosa per il Sassuolo di mister Dionisi.

Alle 17.30 il Lecce se la vedrà invece contro il Bochum. I giallorossi si troveranno di fronte un avversario ben più consistente rispetto alla rappresentativa locale di Folgaria oppure al Rovereto, squadre battute nel corso degli ultimi giorni in ritiro.

Amichevole internazionale anche per la Salernitana che trova lo Shalke 04, tornato in Bundesliga dopo appena un anno di purgatorio e senza dubbio più avanti dei campani nella preparazione.

Test molto morbido per la Sampdoria che affronterà il Castiglione, l’Udinese invece sarà impegnato contro gli austriaci del Rapid Linz, mentre la Roma di Mourinho affronterà il Sunderland, club neo promosso in Championship. Seconda amichevole stagionale per i giallorossi che in Portogallo iniziano la seconda parte di preparazione.

Alle 18 impegni per Cremonese e Monza: i grigiorossi affrontano il Paradiso Lugano, mentre i brianzoli l’Under 21 del Lugano.