Amichevoli: Vincono Juventus e Sassuolo

04-08-2022 22:39

Prosegue la preparazione all’imminente campionato di Serie A delle nostre squadre. Le amichevoli, ormai sempre più centellinate, continuano ad essere disputate ma comunque con avversari minori rispetto al blasone delle squadre in questione.

Il Sassuolo chiude il proprio precampionato con una sfida nel proprio centro di allenamento contro i dilettanti del Vis Pesaro. I neroverdi hanno vinto con il risultato di 4-1, a segno anche Raspadori, in un match che per lui ha quasi il sapore di addio.

La Juventus A (la prima squadra) batte la Juventus B (la formazione under 23) per 2-0 con le reti di Locatelli e Bonucci. Il match, disputato nuovamente dopo 3 anni a Villar Perosa, è stato sospeso al 49′ per l’invasione di campo dei tifosi.