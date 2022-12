Quanto sta avvenendo in Iran, compresa la minaccia che incombe sul calciatore Amir Nasr-Azadani, il quale sta per essere giustiziato, ha scosso l’opinione pubblica internazionale che attraverso le istituzioni preposte sta esercitando una pressione mediatica e politica che non ha eguali perché questa repressione, senza alcun filtro, cessi.

In segno di solidarietà e di protesta verso la decisione di condannare a morte l’ex giocatore, si è espresso pubblicamente anche il sindacato internazionale FIFPRO che si dice “scioccato e disgustato” per la pronuncia del tribunale.

Un messaggio pubblicato lunedì dall’account Twitter ufficiale del sindacato dei giocatori FIFPRO recitava:

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph

— FIFPRO (@FIFPRO) December 12, 2022