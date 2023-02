Amrabat-Barcellona, spunta un retroscena a sorpresa

Secondo quanto riportato da 'Marca' sarebbero stati gli agenti del centrocampista marocchino a offrire il proprio assistito ai dirigenti blaugrana proponendo due diverse modalità d'acquisto.

Il mercato di gennaio si è concluso, ma si continua a parlare di alcune trattative non concretizzatesi e dei loro retroscena. Su tutte, quella che avrebbe dovuto portare al Barcellona, almeno nei piani del club catalano e del giocatore, Sofyan Amrabat dalla Fiorentina ai blaugrana. L’affare non si è poi concretizzato per il no dei viola di fronte alla proposta di un prestito con diritto di riscatto, senza quindi garanzie sull’eventuale incasso futuro e peraltro anche senza il tempo necessario per individuare un eventuale sostituto, nonostante i messaggi social inviati dal marocchino che aveva caldeggiato il buon esito dell’operazione.

Ebbene, secondo quanto riportato da ‘Marca’ sarebbero stati gli agenti di Amrabat a proporre l’operazione ai dirigenti del Barcellona, suggerendo però la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il secco e immediato no del management dei catalani di fronte all’impossibilità del club, alle prese con una delicatissima crisi economica, di impegnarsi in operazioni che abbiano ricadute sul bilancio della prossima stagione, non avrebbe scoraggiato i rappresentanti di Amrabat, che avrebbero quindi formulato una seconda proposta, basata proprio sul diritto di riscatto, gradita al Barcellona, ma non alla Fiorentina.

L’ex Verona, tra i protagonisti della cavalcata del Marocco a Qatar 2022, sarebbe poi stato accolto tra i fischi dei tifosi della Fiorentina durante lo spezzone del quarto di finale di Coppa Italia contro il Torino concessogli da Vincenzo Italiano, che scelse di mandare inizialmente in panchina il centrocampista.