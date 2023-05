Ancelotti: “Spero che la Roma vinca l'Europa League”

L'ex tecnico dei giallorossi domani tifa per la squadra di José Mourinho, impegnata a Budapest contro il Siviglia

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, tifa Roma domani nella finale di Europa League che i giallorossi giocheranno contro il Siviglia: “Gli ultimi due mesi il club spagnolo è andato molto bene. Dopo un periodo molto difficile in cui era in zona retrocessione ha cambiato allenatore. Mendilibar, da quando è arrivato, sta facendo molto bene”.

Un avversario temibile per José Mourinho, che proverà ad alzare al cielo il secondo trofeo in dodici mesi: “La squadra spagnola è ben organizzata. La Roma ha le chance per cercare di fare la partita e di vincere. Oltretutto i giallorossi hanno in panchina un allenatore molto esperto nelle finali e che giocherà la sua parte. Speriamo che vinca”.