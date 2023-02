Il litigio tra Fabio Caressa e Marco Bucciantini nel salotto di Sky continua a scatenare la polemica: anche Antonio Cassano si lancia contro il telecronista e la sua visione del “possesso palla”

28-02-2023 10:15

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Un litigio che farà discutere ancora a lungo. Fabio Caressa e Marco Bucciantini hanno discusso in maniera molto animata domenica sera nel salotto di Sky. L’argomento della discussione? Il possesso palla con il telecronista che ha affermato che si tratta di una “statistica che non esiste”. La discussione si è sposta immediatamente sui social scatenando la reazione dei tifosi.

Cassano si scaglia contro Caressa: L’Italia è ridotta male

Nella vicenda Caressa-Bucciantini-possesso palla è intervenuto anche Antonio Cassano ai microfoni della Bobo Tv: “L’Italia è ridotta veramente male e noi siamo messi male. E qualche incompetente, più di qualche incompetente, continua a parlare di possesso palla, di dominio di gioco, che non sanno, non hanno mai giocato a calcio. Io mi vergogno di essere italiano perché ci sono delle persone che continuano a dire palle. Quando una persona è finita, sei un bollito, è finita. Non puoi arrampicarti su niente, se parli di un qualcosa di concreto ci può stare”.

Caressa-Bucciantini: il litigio che scatena la polemica

La discussione tra Fabio Caressa e Marco Bucciantini nel salotto Sky di domenica sera continua a generare tante polemiche. I due giornalisti hanno discusso in maniera molto accesa sul concetto di possesso palla con Caressa che lo ha bollato come inutile: “Ma che vuol dire possesso palla? Il possesso palla non vuole dire niente. Il possesso palla è una statistica che non esiste”.

Possesso palla e Caressa: la polemica infiamma i social

Le parole di Cassano su Caressa hanno riacceso una polemica che nella giornata di ieri è stata molto forte. In tanti hanno attaccato il giornalista sia per le sue parole sul possesso palla sia il suo comportamento nei confronti del collega Bucciantini: “Se avesse detto queste cose nello Sky Sport inglese o spagnolo, lo avrebbero mandato a commentare la serie C il giorno dopo. In Italia invece sono 20 ani che pontifica di calcio”. Anche Davide si scaglia contro il giornalista: “Caressa è incompetente e maleducato, è il classico strillone dei tempi moderni senza competenze e contenuti”. Mentre Marco commenta: “Non guardateli più, se gli ascolti si abbassano allora (forse) cambieranno le cose”.