La lite in diretta tra Fabio Caressa e Marco Bucciantini nel corso di Sky Calcio Show scatena i commenti dei tifosi sui social, che si schierano contro il giornalista

27-02-2023 18:40

Elettricità e tensione alle stelle, questo il clima nel poco simpatico siparietto andato in scena negli studi di Sky Sport, che ha visto protagonisti il giornalista Fabio Caressa e l’opinionista Marco Bucciantini. Il motivo dell’alterco? Una disparità di vedute sul possesso palla nel calcio, che ha, però, visto alzarsi toni e temperatura in studio. Un dibattito acceso e prolungato, che non ha mancato di scatenare i social, largamente schierati dalla parte di Bucciantini.

Caressa: “Il possesso palla non esiste”

Sono attimi di impaccio generale, tangibile nervosismo e sguardi imbarazzati, quelli che avvolgono gli studi di Sky Sport in un clima quasi surreale durante la trasmissione di approfondimento in diretta Sky Calcio Show nell’analisi della giornata di Serie A. Caressa classifica a “statistica inutile” il possesso palla e spiega: “Il possesso pallo è quella statistica che non serve a niente a fine partita”. “No, no…”, prova a ribattere Bucciantini, che viene però incalzato dal conduttore: “Che vuol di’ il possesso palla? Il possesso palla non vo’ di’ niente. Marco, statisticamente, il possesso palla è una statistica che non esiste. Perché? Te lo spiego subito perché… quando io passo la palla a lui, di chi è la palla? Mentre il pallone va a lui, di chi è la palla, è mia? No! Quindi, il possesso palla è una cosa che, dal punto di vista statistico non significa niente”.

La posizione di Bucciantini

Bucciantini prova a ribattere: “Allora dimmi te che cosa significa che le squadre che sono in cima alla classifica hanno più possesso palla…”. “No, non c’entra niente il possesso palla… ma so’ più forti, per forza che c’hai la palla tra i piedi, no?”, risponde Caressa. E, ancora l’opinionista: “Se sei più forte, cerchi il controllo della partita col controllo della palla… Fabio, fammi finire”, “Ma non è vero! Ma non è vero! Ma non è così, ma non è così! Non è il controllo del pallone. Parti da una statistica che non esiste. Quella statistica che si vede a fine partita…”, tiene la sua posizione Caressa, e Bucciantini: “No, no. So’ dati generali, non guardo la fine della partita. So le squadre che hanno più possesso palla, è un dato Fabio…”.

La caduta di stile di Caressa

Caressa è implacabile: “Non esiste statisticamente! Buccia, statisticamente il possesso palla è una vecchia cosa…”. A questo punto prova a intervenire anche Paolo Di Canio: “Ma io ho capito che cosa diceva… ho capito… avete ragione tutti e due secondo me…”. “No no no, lui non ha ragione, ha torto!” sottolinea Bucciantini, che poi stoppa Di Canio: “Però, scusa, voglio finire il mio concetto… allora, poi si fa il giudizio… e vabbè, io l’ho lasciato intervenire. Che sono le squadre che segnano di più…”. A questo punto, Caressa indispettito rimarca, con una oggettiva caduta di stile: “No, casomai sono io che lascio intervenire te qui dentro… casomai, abbi pazienza”. “Se posso, se posso dire la mia, cioè… se posso dire la mia…” chiede Bucciantini. “Vai vai… cartellino giallo… bravo…”, chiosa Caressa.

Social solidali con Bucciantini

Un siparietto poco simpatico, che i social non hanno mancato di commentare. “Un conduttore che s’inca**a e fa l’offeso perché l’opinionista del suo programma esprime un’opinione non s’era mai visto. Un esperto che dice che non c’è possesso-palla tra quando si effettua il passaggio e quando la palla arriva, neanche”, scrive il giornalista Paolo Ziliani mettendo nel mirino Caressa. “Bucciantini libero!”, ironizza qualcuno e ancora: “Elegantissimo ed educatissimo Bucciantini. L’altro lasciamo perdere. Comunque, io mi alzavo, salutavo e andavo via”, “Ha torto in tutto, nel merito ma soprattutto nel modo. Che vergogna. Ma è da molto che ho capito che è tempo perso ascoltarlo”.