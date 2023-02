Napoli, anche Spalletti è stupito: "Non ho parole". Ma ne bacchetta uno

Il tecnico degli azzurri ha parlato dopo la vittoria contro l'Empoli

25-02-2023 21:00

Continua inarrestabile l’avanzata del Napoli verso lo scudetto. Gli azzurri hanno conquistato ad Empoli l’ottava vittoria consecutiva, imponendosi facilmente per 2-0 nonostante l’inferiorità numerica nell’ultima mezz’ora di partita per l’espulsione di Mario Rui.

Proprio da questo atteggiamento è partito Luciano Spalletti nelle interviste nel dopo gara: “La reazione è stata impressionante, sono senza parole“.



Spalletti: “Vittoria da facce di ca…o, impressionante”

“Dopo l’espulsione potevi subire il contraccolpo contro una squadra che corre per 100 minuti. E invece c’è stata una dimostrazione di forza imperiosa, Elmas ha fatto un lavoro splendido, oggi non ho parole per fare i complimenti alla mia squadra”.

“C’è stata una reazione importantissima, nel secondo tempo soprattutto i centrocampisti hanno fatto una partita tosta, da facce di ca…o di quelle vere che vogliono portare a casa ad ogni costo il risultato”.

Spalletti: “Mario Rui? Poca maturità”

L’allenatore dei partenopei ha bacchettato Mario Rui per il fallo di reazione che gli è costato il rosso: “Far succedere quell’episodio è sintomo di poca maturità, cozza con quanto fatto dalla squadra. Ma sono cose che a volte nel calcio ci stanno, l’essenziale è che gli altri si compattino e vadano avanti”.

Elogi particolari a Lobotka ed Elmas: “Viene esaltata la qualità quando la palla è in possesso, ma quando i centrocampisti vanno a sforare oltre la linea Lobotka non riesci mai a saltarlo. Va addosso a tutti, a quelli più grossi, a quelli più altri. Ha questo fisico cubico che riesce a tener botta anche contro avversari di stazza superiore. E’ un gran calciatore”.

Elmas sfodera prestazioni straordinarie quando è chiamato in causa: “Se calciatori come Elmas fanno quei chilometri con l’intensità, la velocità e la disponibilità che ha avuto lui… Ci ha permesso di non risentire dell’inferiorità numerica. Oggi il rischio era di essere sotto il loro livello di lotta, perché contro l’Empoli diventa difficile da questo punto di vista: loro corrono 100′, hanno la qualità di fare tutta la partita allo stesso ritmo e vengono sempre a montarti addosso. Dovevamo essere lo stesso Napoli dal punto di vista della qualità e metterci anche il sacrificio, l’abbiamo fatto e bisogna fare i super complimenti ai miei ragazzi”.

Napoli, Spalletti: “Osimhen è ormai un leader”

Grandi complimenti anche per Osimhen, sempre a segno dai primi di gennaio: “A fine primo tempo era arrabbiato anche con me, l’ho richiamato 2-3 volte, poi lui è venuto negli spogliatoi e ha detto ‘Ricordiamoci la partita dell’anno scorso, eravamo 2-0’. Ha comportamenti da leader, da calciatore con la mentalità corretta”.

“Gli sono capitati poi un paio di palloni per fare un altro gol e ci è arrivato un po’ stanco proprio per la sua enorme disponibilità al sacrificio”.

Osimhen da record: “Fantastico il messaggio di Drogba”

Victor Osimhen si gode il suo momento da urlo. L’attaccante nigeriano è andato in gol in tutte le ultime otto partite giocate in campionato, diventando il primo giocatore ad arrivare a otto gare di fila a segno in una singola edizione nella competizione da Cristiano Ronaldo (11 di fila da dicembre 2019 e febbraio 2020), è il secondo giocatore più giovane nell’era dei tre punti a vittoria a trovare la rete in otto presenze consecutive in Serie A (24 anni, 58 giorni).

Dopo la partita, a Dazn Osimhen ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Questa è sicuramente una delle migliori stagioni della mia carriera, mi sento benissimo, è bello che Spalletti abbia questa fiducia in me e nella squadra e io spero di ripagarlo in campo, dando il massimo in campo. Io il più forte? Anche Haaland sta facendo benissimo”.

Didier Drogba, grande ex attaccante africano, gli ha scritto: “Per me è fantastico ricevere un suo messaggio, è stata una sorpresa e questo rappresenta un’altra motivazione per me. Era il mio idolo da piccolo. Mi ha fatto i complimenti”.