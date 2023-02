Il Napoli prosegue la sua marcia trionfale anche ad Empoli e sul web è un coro di lodi per Spalletti e la sua squadra. Ma c'è anche una controversia sull'arbitro

25-02-2023

La corsa del Napoli incanta tifosi, commentatori ed addetti ai lavori che hanno commentato sul web e sui social le imprese della squadra di Spalletti, che ha affrontato in trasferta l’Empoli per la 24esima giornata di campionato, vincendo al Castellani per 2-0 e mantenendo il vantaggio pur ritrovandosi nel secondo tempo in inferiorità numerica.

Persino l’autogol esalta i commenti social

Questo Napoli convince anche quando i gol non sono firmati dalla squadra di Spalletti, come l’autorete di Ismajli che dopo neanche venti minuti dal fischio d’inizio sblocca il match a favore dei partenopei. Su Twitter Paolo Ziliani ha commentato a tal proposito: “Si può magnificare un gol che è un autogol? Sì se a propiziarlo è un genio allo stato puro come Kvara: lob da fermo a sorvolare l’intera area liberando al cross in perfetta solitudine Zielinski. Tutto in un attimo, a Ismajli gira la testa quando la butta dentro”.

Il giornalista magnifica anche la rete del raddoppio: “Poi Kvaratskhelia, più sfuggente di Houdini, propizia anche la rete del 2-0: controllo a un tocco (rivedetelo, vale la pena) per sistemarsi la palla al tiro col destro, traiettoria perfida, Vicario non trattiene e a quel punto ci pensa Osimhen. Spettacolo”.

Le critiche ad Ayroldi

Un caso è balenato nel primo tempo, riguardante il comportamento del direttore di gara Ayroldi nei confronti di Osimhen, soggetto di un fuorigioco geografico (posizione irregolare ma disinteresse della palla) ed oggetto della pressione avversaria: “All’ennesimo fallo su Oshimen persino Giuntoli si è alzato dalla panchina”, scrive un utente su Twitter, riferendosi all’inerzia di cui i tifosi del Napoli hanno incolpato l’arbitro (arriverà poi un giallo per Henderson per fallo reiterato sull’attaccante nigeriano).

E infatti altri twittano, polemicamente: “Osimhen si libera dell’avversario che lo trattiene per il braccio a due mani. L’arbitro fa continuare. Un minuto dopo, in due, gli tirano la maglia, lo prendono a calci, e finalmente Ayroldi caccia il cartellino…”, “Secondo Ayroldi (arbitro come al solito improbabile), Osimhen, che ha nella progressione una delle sue armi letali, avrebbe simulato una caduta. Se non sono scarsi non ce li mandano”, “Ayroldi disastroso, male a senso unico in gestione tecnica e disastroso in quella disciplinare: mancano 7 gialli per l’Empoli (4 obbligatori) e rossi per somma gialli, in primis Henderson”.

Quando il Napoli poi rimane in 10 per l’espulsione di Mario Rui si scatena ovviamente una piccola bagarre da parte dei tifosi (ma va detto che il rosso su fallo di reazione su Caputo ci stava tutto). Sorvoliamo ovviamente sugli insulti da cui prendiamo le distanze, e riportiamo un tweet che riserva una critica costruttiva ad Ayroldi: “Espulso Mario Rui. Caputo lo travolge, in caduta Mario lo scalcia. Da regolamento ci sta. Peccato, e anche un pelo ingiusto perché Ayroldi sta consentendo a loro un gioco molto falloso… “.

Il Napoli “ingiocabile”: sui social si esalta la padronanza della partita dei partenopei

Ma il gioco del Napoli, fucina di soluzioni e con una squadra che non ha neanche necessitato di turnover, è protagonista assoluto delle lodi social. Una padronanza del campo e della palla e un ampio ventaglio di opzioni anche sugli schemi da corner da annichilire pure i prospetti dell’Empoli: “Vicario miglior portiere italiano, autore di ottime prestazioni con parate incredibili… arriva il Napoli e respinge un tiretto in avanti (invece che lateralmente) effettuando un perfetto passaggio a Osimhen, 0-2 e partita chiusa dopo l’autogol iniziale… ingiocabili”, twitta un commentatore social, a cui fa eco un altro: “Ripeto ancora, sono forti ma non gliene va storta una… autogol per sbloccare la partita. Ingiocabili”.

Sul web scatta il plauso anche per il lavoro di Spalletti

Il fatto che il Napoli avesse già preso il largo nel primo tempo fa strabuzzare gli occhi a chi segue la partita: “Una capacità impressionante di indirizzare la partita già nei primi 30 minuti. Questo rende grande questo Napoli, soprattutto questo”. C’è spazio anche per magnificare la continua crescita di Kvaratskhelia, perché come ha scritto un utente su Twitter, “nel traversone di Kvara c’è tutto il gran lavoro di mister Spalletti. Ad inizio stagione avrebbe tirato. Stavolta ha visto un compagno che si stava liberando. Il georgiano sta maturando seriamente!”.

E quindi, nonostante in inferiorità numerica, il Napoli come abbiamo detto più volte vince e convince (il risultato sarebbe potuto essere di 3-0 se il terzo gol di Osimhen non fosse stato in fuorigioco): “La forza di questa squadra è pazzesca: in inferiorità numerica, sembrava avesse tre giocatori in più degli avversari. Belve”, è uno dei commenti che rimbalzano sul web.

Frutto anche della mentalità impressa dal tecnico, come si legge tra i commenti web: “Siamo a +18 momentaneo. Stiamo vincendo 2-0. E Spalletti urla come un pazzo con Kvaratskhelia per un fuorigioco. Cannibali per 90 minuti. Zero errori. Attenzione ad ogni particolare. Questo chiede il mister, sempre. Mentalità pazzesca“. E come ha brillantemente sintetizzato un commentatore sui social, “per come è messo adesso il Napoli riuscirebbe a segnare anche senza tirare in porta”.