Napoli, per Osimhen un record storico

L'attaccante nigeriano va a segno consecutivamente dall'8 gennaio

25-02-2023 20:24

Il Napoli continua a volare e Victor Osimhen continua a segnare. L’attaccante nigeriano è andato in gol in tutte le ultime otto partite giocate in campionato, diventando il primo giocatore ad arrivare a otto gare di fila a segno in una singola edizione nella competizione da Cristiano Ronaldo (11 di fila da dicembre 2019 e febbraio 2020).

Ma soprattutto Osimhen è diventato il secondo giocatore più giovane nell’era dei tre punti a vittoria a trovare la rete in otto presenze consecutive in Serie A (24 anni, 58 giorni), dietro solo a Roberto Muzzi (23 anni, 165 con il Cagliari nel 1995).