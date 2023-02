La prova dell'arbitro Mariani a San Siro analizzata ai raggi X dall'esperto di Dazn Luca Marelli

27-02-2023 08:50

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Per Rocchi è ormai un arbitro top: Maurizio Mariani, designato per dirigere Milan-Atalanta, posticipo di ieri sera a San Siro, stava attraversando un gran momento di forma ed è apparsa giusta la scelta di mandarlo nel big-match del Meazza, gara di prima fascia che alla fine ha visto il successo dei rossoneri per 2-0, ma come se l’è cavata ieri?

Milan-Atalanta, i precedenti di Mariani con le due squadre

Per Maurizio Mariani è stata la 17esima partita alla direzione del Milan. Con lui alla guida ora il bilancio è di 9 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. C’erano anche due precedenti con l’Atalanta: uno 0-3 a San Siro il 23/01/2021 e un 2-0 a Bergamo il 23/05/2021, con la doppietta di Kessie su rigore che consegnò al Milan il ritorno in Champions. Sono 18 invece adesso i precedenti con l’Atalanta (7 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte). L’ultimo incrocio risaliva allo scorso 5 novembre (Atalanta-Napoli 1-2).

Milan-Atalanta, cinque ammoniti da Mariani

Assistito da De Meo e Vecchi, con Sozza IV uomo, Guida al Var ed Abbatista all’Avar, Mariani ha ammonito cinque giocatori: 28’ pt Leão (Mil), 28’ pt Toloi (Ata), 12’ st Gasperini (Ata), 20’ st Thiaw (Mil), 45’ st Krunic (Mil) e proprio su uno di questi gialli si è scatenata la polemica.

Milan-Atalanta, i casi sospetti

Questi i casi da moviola: al 28′ Toloi ferma Leao con un fallo di mano e viene ammonito. Feroci proteste dei giocatori di Pioli che invocano il rosso per occasione da rete, l’arbitro Mariani estrae il giallo per Leao: il portoghese era diffidato, salta la prossima partita contro la Fiorentina. Al 69′ proteste dei giocatori del Milan, chiedono rigore per un contatto tra Maehle e Leao. L’arbitro Mariani non concede il penalty correttamente: l’esterno danese anticipa l’attaccante portoghese e copre il pallone che sfila. Al 90′ Krunic ferma fallosamente Boga e viene ammonito: anche lui era diffidato e come Leao salterà il prossimo impegno con la Fiorentina.

Milan-Atalanta, per Marelli giusto il giallo a Toloi

Sull’episodio della mancata espulsione di Toloi arriva il parere di Luca Marelli. L’esperto di Dazn dice: “Leao ha chiesto il cartellino rosso ma, vedendo le immagini, oltre ad esserci una gran distanza dalla porta, c’era anche un giocatore situato nella zona centro-sinistra del campo che avrebbe potuto recuperare. Per quanto mi riguarda è corretto il cartellino giallo“.