Arbitri della 24a giornata di Serie A: le designazioni. Il derby Juve-Toro a Chiffi, Orsato per l'Inter

Designato Chiffi per il derby tra Juventus e Torino, Ayroldi per la capolista Napoli in quel di Empoli, Orsato per l'Inter e Mariani per il Milan

22-02-2023 12:59