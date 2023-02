Il Milan piega l'Atalanta con un'autorete di Musso e un gol di Messias e aggancia l'Inter al secondo posto. Euforia tra i tifosi rossoneri per il gioco ritrovato e per il ritorno di Ibra, ma è bufera su Leao.

26-02-2023 22:42

Il lungo periodo di appannamento sembra un lontano ricordo. Il Milan batte anche l’Atalanta (2-0), centra la quarta vittoria consecutiva e torna a far sognare i propri tifosi. Il 2-0 ai nerazzurri fa esplodere di gioia il popolo rossonero, che si gode pure il ritorno in campo di Ibra. Unico neo: la prestazione poco confortante, almeno nella prima parte, di Leao. E le tante, per molti troppe, occasioni non sfruttate.

Milan, le parole di Massara e la prova di Leao

L’intervista a Dazn di Massara prima della partita, con l’ammissione su Leao – “per il rinnovo è tutto fermo” – aveva indispettito i tifosi rossoneri. Ma a inquietare ancor di più è la prestazione del portoghese. “Si scrive Leao, si legge Blisset”, scrive impietoso un fan. “Ma se vuole andarsene, che vada pure”, non le manda a dire un altro tifoso. Anche Fabrizio è spazientito: “Stasera l’unica nota stonata è Leao, non riesce a fare un passaggio, si è mangiato un gol già fatto”. E non è il solo: “Leao irrispettoso nei confronti della squadra , che corre per recuperare i palloni persi con troppa leggerezza da lui”.

Milan in vantaggio con un pizzico di fortuna

Fioccano i complimenti, invece, per tutti gli altri calciatori del Milan, che chiude in vantaggio il primo tempo grazie all’autogol di Musso dopo un palo di Theo Hernandez. “Grande partita,se giochiamo così vinciamo anche in Inghilterra“, la certezza di Leonardo. “Siamo tornati a fare pressing alto e così siamo un’altra squadra”, la disamina di Remo. Per Cosimo la chiave di lettura è un’altra: “Con Maignan in porta tutti giocano con più tranquillità”. Non sono pochi, poi, quelli che sottolineano la prova di un altro big: “Giroud straordinario”.

Messias si mangia un gol , poi firma il raddoppio

Nella ripresa il Milan gestisce con ordine e spreca tantissime opportunità per raddoppiare. I tifosi non la prendono bene. “Siamo tornati quelli del 2020-21 che per fare un gol ne sbagliamo dieci?”, chiede uno. “Leggo tanti strali su Leao: ma vogliamo parlare di Messias?”, scrive un altro dopo un incredibile gol mangiato dal brasiliano. Al momento dell’ingresso in campo di Ibra solo ovazioni: “Finalmente: la fine di un incubo”. Pronta una puntualizzazione: “E l’inizio di un altro: era proprio necessario inserire pure De Ketelaere?”. Il 2-0 poi arriva, autore proprio Messias: “Sospiro di sollievo, sembrava la classica partita da beffa”.