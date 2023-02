Milan, Massara: "Leao? Siamo ancora fermi"

Il ds dei rossoneri: "Vogliamo trovare una soluzione con lui".

26-02-2023 21:10

Il direttore sportivo del Milan Frederic Massara a Dazn ha parlato del rinnovo di Leao: “Siamo fermi al capitolo precedente ma vogliamo scriverne altri. Vogliamo trovare una soluzione con lui, con Giroud ma pure con altri. Speriamo di trovare una soluzione in tempi brevi”.

Sui rimpianti di mercato: “Col senno di poi alcune mosse possono essere sempre fatte diversamente. Ma siamo contenti, abbiamo cercato di consolidare la rosa e costruire un patrimonio per il presente e per il futuro. De Ketelaere? Parliamo di ragazzi, rispetto a 2-3 anni fa sono arrivati in un Milan diverso e con più aspettative. Servirà un po’ di tempo”.