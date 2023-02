Un’amichevole in famiglia che ha attirato l’attenzione di tutti i presenti al campo d’allenamento del Milan dove Re Zlatan ha avuto come compagno d’attacco il figlio 16enne Maximilian.

15-02-2023 21:09

Quando si parla di Ibrahimovic non c’è mai nulla di scontato ed occhi e orecchie, inevitabilmente, sono spalancati e tese per catturare ogni dettaglio ed ogni “bravata”. Figuriamoci se il soggetto “raddoppia” ed in campo di Ibrahimovic ne hai ben due. Sì perché nella giornata di oggi, a Milanello, non solo è andato in scena lo show di Zlatan Ibrahimovic, ma anche quello di Maximilian, il primogenito 16enne (classe 2006 nato a settembre), giocatore dell’under 18 allenata dal tecnico Terni.

Milan, De Ketelaere protagonista

In campo c’erano tutti i calciatori che nella serata di Champions di ieri contro il Tottenham, non hanno avuto molto spazio così da rendere la sgambata funzionale tanto alla prima squadra quanto ai più giovani. Fra i volti noti anche quello del belga De Ketelaere autore di una doppietta e di Ante Rebic, capace di segnare un gol di pregevole fattura, ovvero un pallonetto da posizione defilata.

Ibrahimovic famiglia a tinte rossonere

Papà Zlatan è stato schierato con la formazione under 18, pronto a guidarne l’attacco. Alla sua sinistra Maximilian, attaccante esterno baby rossonero proprio come il fratello Vincent, più giovane di un anno ed anche lui inserito nel settore giovanile del Milan. Oltre la famiglia Ibra, tra i più conosciuti in gioco anche il giovane portiere 18enne Vasquez aggregatosi per l’occasione ed in prestito dalla prima squadra.

Zlatan, prosegue il recupero

Non solo un affare di famiglia, l’amichevole in quel di Milanello è servita allo svedese anche per proseguire il suo percorso di recupero post infortunio. Mettere minuti nelle gambe significa aumentare l’autonomia e permettere a Zlatan di tornare ad avere il massimo della confidenza con pallone e campo. Quando il rientro sul rettangolo verde? Non è dato saperlo con certezza ma si vocifera che ci sia qualche possibilità già contro il Monza di Palladino. Magari sotto gli occhi di Maximilian e Vincent, di sicuro a pochi passi da Galliani e Berlusconi, due che Ibrahimovic lo conosco molto bene.