I due si sono conosciuti quando lo svedese militava nell'Ajax e sono diventati grandi amici. Anche l'attaccante rossonero ha voluto dare il suo contributo.

14-02-2023 12:02

Zlatan Ibrahimovic è noto per essere un vero duro. Niente e nessuno lo spaventa ma, questa volta, il fuoriclasse svedese ha lasciato trasparire i suoi sentimenti più profondi. Un suo caro amico è malato terminale a causa di una leucemia. La commozione di Re Zlatan è sincera, come l’amicizia che lo lega al giornalista Thijs Slegers.

Ibrahimovic, le belle parole nei confronti dell’amico giornalista

Si chiama Thijs Slegers, 46 anni, ed è un noto giornalista olandese. Nel corso della sua carriera è stato anche l’addetto stampa del PSV Eindhoven, uno dei club calcistici più prestigiosi d’Olanda.

Ai tempi in cui giocava nell’Ajax, Zlatan Ibrahimovic ha passato un brutto momento. Thijs Slegers gli è stato molto vicino in quel difficile momento della sua carriera e della sua vita: “Quando ero giovane e perso, non conoscevo nessuno in Olanda. Un giornalista mi ha contattato e siamo andati a cena: da quel momento siamo diventati amici. Thijs mi ha aiutato, siamo sempre rimasti in contatto e sarà sempre nel mio cuore“, le sue parole a ESPN.

Ibrahimovic saluta l’amico con la voce rotta dall’emozione

Nel corso degli anni, i due si sono sempre sentiti. Per Zlatan Ibrahimovic accettare che per il suo amico non ci sia più nulla da fare è molto difficile. “ Io non posso più essere aiutato, ma altri sì“, le parole dello stesso giornalista di qualche giorno fa.

Con la voce rotta dall’emozione, l’attaccante del Milan (ormai quasi pronto a tornare in campo), rivolgendosi all’amico giornalista: “Voglio solo dirti che ti voglio bene amico mio”. Un momento toccante con entrambi molto commossi.

La richiesta dell’amico di Ibra e il supporto dell’intera Olanda

La storia (triste) di Thijs Slegers ha toccato, nel profondo, tante persone. Dopo la sua dichiarazione pubblica in cui ha dichiarato, a chiare lettere, come non ci siano più speranze per la sua vita, in Olanda in moltissimi hanno sposato la sua causa, ovvero donare cellule staminali e sangue per combattere questa terribile malattia che è la leucemia.

Anche il PSV, club in cui ha lavorato, ha fatto tanto per sensibilizzare le persone su questo delicato tema, con anche uno spettacolo dal vivo a cui ha partecipato anche l’amico Zlatan Ibrahimovic, campione vero.