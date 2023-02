Dopo l'ultimo commovente post affidato a Instragram dalla moglie, Arianna Rapaccioni, il web torna a commuoversi per Sinisa Mihajlovic e dimostra tutto il suo affetto

06-02-2023 14:42

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

Arianna Rapaccioni commuove il web con il suo ultimo post Instagram dedicato al marito, Sinisa Mihajlovic. Un messaggio che scatena amici, fan e tifosi pronti a dimostrare il proprio affetto e la propria vicinanza alla moglie dello sfortunato campione, prematuramente scomparso lo scorso 16 dicembre 2022.

Arianna ricorda il suo Sinisa

Da quando Sinisa non c’è più, lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia e in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo, incontrarlo e apprezzarlo dal punto di vista professionale e umano, non passa praticamente settimana in cui la moglie Arianna non affidi ai social un pensiero. Sfogliando l’album dei ricordi, con foto capaci di causare un tuffo al cuore e rivelare una volta di più la bellezza di un rapporto di amore vero e duraturo, la moglie del campione che ha incantato sui campi e in panchina emoziona puntualmente i suoi follower e gli amici di una vita.

Il commovente post della moglie di Mihajlovic

Lo stesso è accaduto con l’ultimo toccante post, con una splendida foto di coppia che racconta di giorni felici, trascorsi probabilmente al mare, in vacanza, e accompagnato dalla dolorosa e sincera confessione per un momento difficile che Arianna affronta con forza e nel ricordo indelebile di Sinisa. Incastonato tra due cuori rossi, il messaggio è di quelli che non possono non toccare nel profondo:

Ogni notte per me è tempesta di pensieri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arianna Rapaccioni Mihajlovic (@ariannamihajlovic)



si legge e i social si stringono attorno al dolore di Arianna, come infinite dimostrazioni di affetto e incoraggiamento.

I tifosi si stringono attorno ad Arianna Rapaccioni

Oltre 52mila cuoricini e circa 1.500 messaggi, che dimostrano una volta di più come la famiglia Mihajlovic abbia saputo conquistare tutti. Tra tantissime emoticon con cuori e lacrime, scorrendo i messaggi si legge: “Le sono vicina con tutto il cuore, anch’io ho perso mio marito sei mesi fa di cancro, la capisco… la notte per me non passa mai. Un grande abbraccio signora Arianna” e ancora: “Forza e coraggio e ricorda, il tuo sorriso è la Sua pace“, “Ci sono passata due anni fa. È un vuoto continuo….ma io e le mie figlie lo colmiamo rievocando insieme i momenti più belli”, “Anche io penso che la tua nipotina sia arrivata per starti vicino e colmare il vuoto della distanza fisica fra te e lui… Lui è con te sempre ma in un altro modo. Forza”.