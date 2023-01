Ha deciso di rompere il silenzio sulle sensazioni appena elaborate, il ct Roberto Mancini piegato dal dolore intimo ma condiviso subito per la perdita dell’amico e compagno Sinisa Mihajlovic, a cui rimane legato da un rapporto irripetibile.

La sua personale sofferenza, mostrata solo in parte quando è stato tempo di esternare uno sfogo parziale causato dalla perdita dell’amico, dell’uomo è stata appesantita anche dalla ricomparsa, in maniera violenta, della malattia che ha colpito il suo gemello, Gianluca Vialli, ricoverato in clinica a Londra dopo l’aggravarsi delle sue condizioni.

“Se n’è andato un 2022 triste, per me molto triste: la morte di Sinisa, la malattia di Gianluca. Queste sono le cose che pesano sul cuore: quelle per le quali non puoi fare nulla. Dopo una delusione sportiva, invece, si può sempre rimediare”, ha detto alla Gazzetta dello Sport.

Mancio ha riservato una dedica diversa, nuova all’amico-compagno Sinisa Mihajlovic scomparso il 16 dicembre 2022, stroncato a 53 anni dalla leucemia mieloide acuta, e Gianluca Vialli, l’ex gemello della Sampdoria che ha voluto come capo delegazione dell’Italia, incarico che ha dovuto abbandonare per sottoporsi alle cure a Londra, dove è ricoverato, per il riacutizzarsi del tumore al pancreas che lo ha colpito.

Per Mancini, quanto sta affrontando Vialli è doloroso, terribile soprattutto dopo aver condiviso per via degli impegni della Nazionale una pagina di storia e di vita insieme, durante Euro 2020.

Un modo per ritrovarsi quando l’età e la maturità hanno consentito che si intrecciassero nuovamente le esperienze professionali, in uno staff che ricorda la Samp dei tempi migliori quella raccontata ne La bella stagione, film-evento che insieme hanno presentato in una delle ultimissime apparizioni pubbliche di Vialli.

L’abbraccio con Mancini dopo l’ultima parata di Donnarumma la notte della finale, a Wembley, è stato tanto di più rispetto a un gesto che aveva quel carico di tensione e di commozione che ha emozionato e trascinato anche chi, in quell’Italia, non ci aveva creduto. Sembra ieri, invece fuori dal Mondiale e dal giro delle top, si studiava la nuova nazionale fino a quell’audio con il quale Vialli ha annunciato lo stop.

Quell’annuncio che ha scosso tutti:

Il Mondiale mancato in Qatar, che ha visto l’esclusione dell’Italia ha segnato la svolta nelle decisioni di Mancini che dovrà ridisegnare l’Italia sulla base del necessario ricambio generazionale che imporrà scelte importanti:

“Dove saremmo potuti arrivare in Qatar? Troppo facile parlare dopo. Mi ero sbilanciato, ma prima, sull’Argentina perché per Messi, il migliore degli ultimi 20 anni, chiudere la carriera senza aver vinto un Mondiale non sarebbe stato neanche giusto. Ma l’Italia, quando c’è, è pericolosa per chiunque: per questo ho sempre detto che puntavamo a vincere, e oggi dico che ce la potevamo giocare. Anche per provare a vincerlo, sì”.

“Un Mondiale anomalo, troppo poco tempo per prepararlo: alcune squadre, potendolo fare, avrebbero giocato anche meglio. Ci sono squadre fortissime che da anni non riescono a vincere: Germania, Belgio, Inghilterra. La Spagna? È anche sfortunata, e come gioco è fra le migliori. Cosa ha insegnato il Mondiale all’Italia? Spero che ai giocatori abbia fatto male quanto a me vederlo in tv: credo di sì, sapevano anche loro che avrebbero fatto una bella figura. E sanno che sarà necessario prepararsi meglio per i momenti decisivi delle prossime qualificazioni”.