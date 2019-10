Anche per Cecilia Rodriguez e Moser lieto annuncio in arrivo

Il momento in questione risulterebbe ottimale, per via della indubbia e duplice attenzione dei media e non solo verso entrambi. Il duo Moser-Rodriguez garantisce una certa performance e questa rilevanza, dal punto di vista commerciale, spiega come da coppia i due si prestino a shooting fotografici, eventi, sfilate e così via.

Cecilia Rodriguez, sorella minore della celebre Belen, dalla casa del Grande Fratello Vip si è portata nuovo fidanzato e una certa notorietà che paga anche a livello professionale. Con Ignazio, il connubio casa-lavoro funziona benissimo e la loro relazione sembra stabile, tanto che si vocifera (e non da oggi) di un prossimo matrimonio.

Come ha raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, la loro storia gode di una grande sintonia, sia a livello intimo sia sul versante emozionale. “Il nostro segreto è fare tanto l’amore“, si legge.

“A parte l’intesa fisica c’è anche altro – ha dichiarato Cecilia – perché bisogna scendere a compromessi con il proprio compagno e trovare un punto d’incontro in qualsiasi cosa. Occorre anche questo in fondo per capirsi e stare in sintonia”.

Ignazio Moser ha abbandonato temporaneamente bici e vini per inseguire un sogno professionale condiviso, in cui Cecilia ricopre un ruolo ben definito. Il loro tempo libero, lontano dai riflettori, lo trascorrono con i familiari, a cui sono assai legati tutti e due.

Del clan Rodriguez sappiamo molto, molto meno della riservata attività della famiglia Moser che vanta una grande tradizione legata agli interessi di papà Francesco, ex campione del mondo, che ha trovato nel vino e nella terra una nuova vita dopo quella agonistica.

Voglia di maternità dopo tanto amore per il nipotino Santiago? “Sì, desidero avere un bimbo tutto mio”, rivela. Un progetto che potrebbe realizzarsi a breve, viste le intenzioni manifestate dalla coppia: le premesse ci sono tutte per convolare a nozze e diventare genitori.

VIRGILIO SPORT | 29-10-2019 11:50