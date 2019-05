Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, amore senza freni (e limiti)

Mentre la maggiore delle Rodriguez, Belen, è intenta nei preparativi della cerimoniadi rinnovo di quelle promesse che l’hanno portata di nuovo verso Stefano De Martino, Cecilia è sempre più legata a Ignazio Moser, l’uomo per cui ha lasciato il fidanzato storico Francesco Monte.

Per la minore delle sorelline, l’amore esploso all’interno della casa del Grande Fratello è un fuoco che aumenta con i mesi e che l’ha condotta, senza esitazioni, ad andare a vivere con il compagno in un appartamento a Milano.

Nonostante il padre di lui, l’ex campione del mondo Francesco, non abbia espresso particolare entusiasmo nei riguardi di questa relazione così glamour e mediatica, Cecilia va avanti per la sua strada.

La sua carriera professionale sembra decollata, al fianco del giovane Moser, più impegnato sui set fotografici che in pista in sella a una bici o nell’azienda di famiglia. Ma Ignazio, di questa vita nell’occhio delle telecamere, sembra risentirne fino a un certo punto.

LE PREOCCUPAZIONI DI PAPA’ MOSER

Secondo papà Moser il futuro di Ignazio dovrebbe essere nell’azienda di famiglia, lontano dai riflettori, dalle telecamere e dai rotocalchi.

“Spero che finisca presto tutto questo e torni a casa, che abbiamo molto da fare in azienda. Dovrebbe tornare a vivere e lavorare nell’azienda di famiglia. Lì ha tutto, ha la casa e deve occuparsi del vino”.

CECILIA E MOSER, INSIEME GRAZIE AL GF

Invece, la vita loca della coppia, tra serate in discoteca, servizi fotografici e impegni televisivi sta assorbendo il loro tempo. Per la premiata ditta Rodriguez-Moser il tempo per l’azienda verrà, visti gli scatti in intimo e similari su Instagram, parziali spaccati dei loro impegni professionali e dei contratti commerciali che entrambi stanno stringendo.

Conosciutisi proprio all’interno delle mure di Cinecittà, nel corso della seconda edizione del reality, da quando sono usciti dalla casa del GF e si sono ributtati nella realtà, la loro storia è divenuta di dominio pubblico. Seguiti e inseguiti, entrambi manifestano grande dimistichezza con i social e affini. Un segno dei tempi? Può darsi, intanto per i due questo è tempo di vivere una passione vera, anche se sotto i riflettori.

VIRGILIO SPORT | 23-05-2019 12:54