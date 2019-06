La Rodriguez e Ignazio festeggiano papà Moser: grande distensione

Le distrazioni derivanti dal legame con Cecilia Rodriguez hanno distolto l’attenzione di Ignazio Moser, figlio d’arte e di sport, dal ciclismo e dall’azienda di vini a conduzione familiare che suo padre Francesco ha portato in auge. La storia con la Rodriguez minore ha scompaginato quella via che sembrava destinata a concretizzarsi molto presto, per il nostro Ignazio. Invece, dopo la partecipazione al GFVip che fu galeotta, il suo presente è una alternanza di shooting e comparsate a eventi.

Ma questa divagazione, adesso, pare sia stata accettata da papà Moser il quale non aveva mostrato particolare entusiasmo per questa scelta del figliolo.

In occasione del suo 68° compleanno, i Moser hanno festeggiato a tavola con il clan Rodriguez al completo il compleanno dell’ex campione del mondo. Un modo allegro e distensivo per sancire l’unità familiare raggiunta che perfeziona la felicità di Cecilia, la quale continua a manifestare con dichiarazioni su Instagram l’amore nei confronti del suo compagno.

La tavolata, dagli scatti pubblicati dai due ragazzi, appare molto divertita: buona tavola, brindisi e vista la passione per il vino della famiglia Moser una sciabolata finale a sancire – magari – prossime nozze tra la Rodriguez e Ignazio.

VIRGILIO SPORT | 21-06-2019 12:02