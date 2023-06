Ancora multiproprietà nel calcio: i Friedkin (Roma) acquistano il Cannes

L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal club transalpino e dal sindaco della città della Costa Azzurra

26-06-2023 17:29

Dopo Todd Boehly – patron del Chelsea – che acquista lo Strasburgo, la galassia Red Bull e City, Gerry Cardinale del Milan che sbarca nella Formula Uno (dopo aver lasciato il Tolosa) con l’Alpine, proseguono le multiproprietà nello sport e, nella fattispecie, nel calcio: la famiglia statunitense dei Friedkin, proprietaria della Roma, rileva il Cannes, attualmente precipitato nell’abisso della quinta serie francese. Questo il comunicato del club transalpino:

“Il club AS Cannes annuncia l’arrivo del gruppo Friedkin come investitore di maggioranza nella società SAS Cannes Football Pro. David Lisnard, sindaco di Cannes, annuncia che l’AS Cannes Football farà ora parte del gruppo Friedkin. Dopo le adesioni in Nazionale 2 e in 3ª Divisione delle sue prime squadre maschili e femminili, l’AS Cannes apre una nuova pagina della sua storia con la famiglia Friedkin. Così, il gruppo Friedkin diventa l’investitore di maggioranza nella società SAS Cannes Football Pro, con Ryan Friedkin come presidente. L’Associazione sportiva, in particolare responsabile della sezione femminile e dilettantistica, deterrà il 2% del capitale e resterà presieduta da Anny Courtade“.