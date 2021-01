Ancora problemi in Formula 1: un Gran Premio può saltare

Come nel 2020, il campionato del mondo di Formula 1 deve fronteggiare l’emergenza Covid-19 e il Gran Premio inaugurale, quello d’Australia a Melbourne in programma il 21 marzo sul circuito cittadino dell’Albert Park, potrebbe essere rinviato, a differenza di quello dell’anno scorso che venne cancellato addirittura quando i piloti erano già arrivati e il pubblico era già presente sulle tribune a causa della positività al Coronavirus di un meccanico della McLaren, che provocò il ritiro e la messa in quarantena di buona parte della scuderia di Woking.

Quest’anno la cancellazione non sembra un’ipotesi ma secondo quanto riporta Autosport, viste le restrizioni molto rigide con quarantena obbligatoria adottate dal governo Aussie e che hanno già portato allo slittamento degli Australian Open di tennis dal 18 gennaio all’8 febbraio, il GP australiano potrebbe essere recuperato più avanti, presumibilmente a fine stagione. Il fatto che i biglietti non siano ancora in vendita appare come un forte indizio del rinvio e l’annuncio in tal senso, scrive sempre Autosport, potrebbe arrivare a fine gennaio.

In caso di rinvio della gara il primo Gran Premio dei 23 stagionali in programma nella bozza di calendario diventerebbe quello del 28 marzo in Bahrain, dove nel 2020 si sono disputati due Gran Premi sul circuito del Sakhir ma in due layout diversi, quello canonico il 29 novembre e quello del semiovale il 6 dicembre, pertanto l’inizio del Mondiale di Formula 1 coinciderebbe con quello del motomondiale, in programma nello stesso weekend in Qatar.

OMNISPORT | 04-01-2021 17:30