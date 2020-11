F1: auto in fiamme, Grosjean salvo per miracolo

Terribile incidente alla partenza del Gran Premio del Bahrain per il pilota della Haas Romain Grosjean. Il driver svizzero con passaporto francese dopo un contatto al via con Kvyat è andato a sbattere violentemente a oltre 150 all’ora contro le barriere.

La sua macchina ha preso immediatamente fuoco e le immagini del falò nella notte di Sakhir sono impressionanti e paurose. E’ stata sventolata subito la bandiera rossa e il Gran Premio è stato fermato.

Grosjean è riuscito ad uscire in tempo dalla vettura prima che si scatenasse l’inferno: incolume, è stato portato da alcuni steward a bordo della medical car per controlli. Per lui bruciature alle mani e alle caviglie, e forse qualche costola fratturata, ma poteva finire molto peggio.

Il team principal Steiner: “E’ cosciente, ho parlato con Grosjean. Sta bene, un po’ acciaccato. Ora è in ospedale e se c’è altro lo scopriranno lì. Quanto ho visto l’impatto? Ho solo sperato che stesse bene. Quando è saltato fuori dalla macchina, poi i medici arrivati ad aiutarlo, siamo stati felici”.

“L’halo è stato decisivo nel salvare Grosjean, non c’è dubbio”, è il parere di Matteo Bobbi a Sky.

OMNISPORT | 29-11-2020 15:37