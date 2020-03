Andrea Migno ha già visto una svolta

Andrea Migno si è mostrato fiducioso al termine dei test di Moto3 che sono andati in scena a Losail.

"Prima di tutto vorrei fare un ringraziamento a tutto il team – ha detto il centauro dello Sky Racing Team VR46 -: hanno fatto un gran lavoro dal primo giro del primo giorno fino all’ultima sessione di oggi. Sapevamo di essere un po’ in difficoltà dopo il test in Spagna, ma passo dopo passo abbiamo migliorato il compromesso alla guida. Siamo arrivati ad un buon punto per affrontare al meglio la prima gara".

SPORTAL.IT | 01-03-2020 19:34