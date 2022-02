Andreazzoli controcorrente: "Abbiamo dominato"

19-02-2022 18:36

La crisi dell’Empoli prosegue anche sul campo della Sampdoria. A Marassi i toscani allungano a nove la striscia di partite senza vittorie nelle quali gli azzurri hanno raccolto solo quattro punti.

Il 2-0 firmato da una doppietta di Fabio Quagliarella però non scoraggia il tecnico Aurelio Andreazzoli, che ha commentato la partita ai microfoni di ‘Dazn’: “Sono due partite che non sfruttiamo delle occasioni e poi paghiamo, ma un allenatore deve guardare a come si esprime la propria squadra oltre che al risultat e venire qui a dominare, vedere un atteggiamento come il nostro, dà molta soddisfazione”.

Qualcosa, però, non va nell’ultimo periodo: “Ci mettiamo del nostro con l’interpretazione della fase difensiva, sbagliamo e questo in Serie A non te lo perdonano, ma è un periodo in cui gli episodi ci penalizzano” ha concluso Andreazzoli.

