Anelka e la lettera a Mbappé: "Vai in Serie A"

Con una lettera pubblicata da theathletic.com, Nicolas Anelka ha consolato Mbappè dopo il rigore decisivo sbagliato negli ottavi contro la Svizzera a Euro 2020: “Caro Kylian mi piacerebbe poterti dire che sarà facile, che ti riprenderai in fretta e che tornare al calcio sarà un gioco da ragazzi. Ma il calcio non è così. Un rigore è il modo migliore per sistemare una partita quando si vince ma quando si viene sconfitti è molto crudele“.

Anelka ha consigliato Mbappé sul futuro: “La tua scelta dipende da ciò che vuoi realizzare nel calcio. Se vuoi i più alti riconoscimenti, dovrai lasciare il Psg ad un certo punto. Qualunque cosa tu faccia a Parigi, sarà buona, ma troverai sempre qualcuno che dirà che è quello che hai fatto al Psg, ma è solo la Francia. I migliori campionati sono in Inghilterra e Spagna, forse in Italia. Quindi non sei ancora stato in grado di competere contro i migliori. Dovrai decidere – ha aggiunto-. Se vuoi vincere il Pallone d’Oro, come Cristiano Ronaldo e Messi, dovrai competere contro i migliori. Non puoi dire che ti stai confrontando con il meglio quando sei al Psg. La Ligue 1 non è facile, non fraintendermi, ma penso che il campionato più difficile sia in Inghilterra“.

OMNISPORT | 05-07-2021 19:13