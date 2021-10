Anelka normalizza Messi: "Alla fine non è così straordinario"

30-10-2021 14:38

Cinque partite di Ligue 1, zero goal. L’avvio di Leo Messi con la maglia del PSG è stato fin qui deludente, causa problemi fisici, tattica parigina non ancora assimilata e un generale senso di cambiamento dopo l’era Barcellona non ancora assorbito. A mitigare i primi due mesi ci sono le tre reti in Champions: non abbastanza secondo molti.

Tra questi l’ex attaccante di Chelsea e Juventus, Nicolas Anelka, che ha analizzato il successo di misura, e in rimonta, sul Lille. A metà tempo Messi è stato sostituito da Pochettino per un problema muscolare, che porta l’argentino ad inseguire ancora la sua prima rete in un campionato diverso dalla Liga.

Intervistato da RMC, l’ex Campione d’Europa non è stato tenero con Messi: “Noi chiediamo tutti quanti tanto a Neymar, ma potremmo fare lo stesso nei confronti di Messi. Da quando è iniziata la stagione, non è stato per nulla ai suoi livelli. Parliamo di un calciatore che ha vinto per sei volte il Pallone d’Oro, ma che alla fine non è così straordinario”.

Pochettino ha sostituito Messi per sicurezza nel match vinto contro i Campioni in carica del Lille, così da averlo al meglio per la decisiva sfida contro il Lipsia di martedì: il PSG proverà a staccare prima del tempo il pass per gli ottavi di Champions, magari grazie alla Pulce.

Pulce che di fatto continua ad essere il favorito per il Pallone d’Oro 2021: il successo in Copa America, il clamore mediatico per l’addio al Barcellona e la sua tecnica immortale sembrano andare oltre le sue prestazioni con il PSG, anche visto e considerando come le votazioni siano chiuse oramai da qualche giorno.

OMNISPORT