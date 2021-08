Anguissa è del Napoli: oggi le visite

Ultime ore di calcio mercato per le squadre italiane. Il Napoli ha sbloccato la trattativa che porterà in azzurro André Zambo Anguissa. Il centrocampista classe 1995 arriva dal Fulham in prestito con diritto di riscatto.

A poche ore dalla chiusura della finestra estiva di calciomercato, dunque, Luciano Spalletti avrà il suo rinforzo per andare a puntellare il reparto mediano napoletano.

E’ tutto fatto. Il Napoli ha limato gli ultimi dettagli e ha raggiunto un accordo totale con il Fulham sulla base di un prestito con opzione per un successivo acquisto a titolo definitivo per una cifra complessiva che si aggira attorno ai dieci milioni di euro.

Il mediano camerunense svolgerà le visite mediche già nella mattinata di lunedì prima di porre la firma sul contratto che lo legherà per le prossime stagioni al club presieduto da Aurelio De Laurentiis.

Cresciuto calcisticamente in Francia, ha vestito la maglia del Marsiglia dal 2015 al 2018 prima dello sbarco in Inghilterra. Due anni in Premier prima della mesta retrocessione in Championship.

Anguissa è reduce anche da una parentesi in prestito al Villarreal che ha preceduto il suo rientro a Craven Cottage. Ora una nuova sfida in Serie A.

OMNISPORT | 30-08-2021 09:49