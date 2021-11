24-11-2021 18:56

Attraverso un comunicato ufficiale, il Bayern Monaco ha annunciato la positività al Covid-19 del calciatore Eric Maxim Choupo-Moting .

L’attaccante bavarese si trovava già in isolamento – come Gnabry, Kimmich, Musiala e Cuisance – dopo aver avuto contatti con una persona risultativa positiva al Covid e in quanto non vaccinati.

Le condizioni di salute dell’ex attaccante del PSG sono comunque buone.

