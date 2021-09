Annuncio shock di Pelè: "Operato per un tumore al colon"

Edson Arantes do Nascimento, conosciuto in tutto il mondo col nome di Pelè, ha sconvolto il mondo del pallone annunciano, pochi minuti fa, di essere stato sottoposto recentemente ad un’operazione chirurgica per un tumore al colon. L’annuncio è stato dato dallo stesso Pelè sulla sua pagina ufficiale. Condizioni buone per l’ex giocatore del Santos, ma considerando l’età avanzata (compirà 81 anni ad ottobre), rimane comunque una grande preoccupazione.

Nel corso delle ultime ore erano ribalzate, su tutte le testate giornalistiche mondiali, notizie secondo le quali Pelè sarebbe ricoverato da ormai 6 giorni all’ospedale Albert Einstein di San Paolo. Le cause rimanevano ignote, ma fonti vicine all’ex attaccante riferivano di semplici controlli di routine.

Poi l’annuncio schock, con cui Pelè comunica al mondo di essere stato operato per un tumore al colon ma, allo stesso tempo, tranquillizza tutti sulle sue condizioni:

“Amici miei, grazie mille per i messaggi di affetto. Ringrazio Dio perché adesso mi sento bene, ma soprattuto perché ha consentito al dottore Fabio e il dott. Miguel di prendersi cura della mia salute. Sabato scorso sono stato sottoposto a un intervento chirurgico di lesioni sospette al colon destro. Il tumore è stato identificato durante gli esami di cui ho parlato la settimana scorsa. Fortunatamente sono abituato a festeggiare grandi vittorie accanto a voi. Affronterò questa partita con un sorriso sul viso, tanto ottimismo e gioia per vivere circondato dall’amore dei miei amici e parenti”.

Continueremo a seguire le condizioni di salute di uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, calciatore del Secolo per il CIO e Pallone d’oro del Secolo (ha anche ricevuto il Pallone d’oro onorario, unico giocatore al mondo), nonchè vincitore di ben 3 campionati del mondo (Svezia 1958, Cile 19662 e Messico 1970).

In bocca al lupo O’Rey.

OMNISPORT | 06-09-2021 20:08