Lettera Pelè a Maradona commuove il web

Con una lunga lettera aperta sul suo profilo Facebook Pelè è voluto tornare sulla morte di Maradona per ribadire, proprio nei giorni in cui infiammano le polemiche sull’eredità del Pibe e sulle eventuali colpe di medici e infermieri, l’amicizia profonda che lo ha sempre legato all’ex fuoriclasse del Napoli. Edson Arantes Do Nascimento – che già a caldo si era detto affranto – usa accenti commossi e scatena reazioni sui social per la sua umanità quando il dolore di tutti, dai familiari ai tifosi del mondo, ancora non si è attenuato.

Per Pelè Maradona era un genio

Pelè scrive a sette giorni dalla morte di Maradona: Molte persone amavano confrontarci per tutta la vita. Sei stato un genio che ha incantato il mondo Un mago con la palla ai piedi Una vera leggenda. Ma soprattutto, per me, sarai sempre un grande amico con un cuore ancora più grande. Oggi so che il mondo sarebbe molto meglio se potessimo confrontarci meno l’uno con l’altro e ci ammiriamo di più a vicenda. Quindi voglio dire che sei incomparabile.

Poi aggiunge: “La sua traiettoria è stata segnata dall’onestà. Hai sempre dichiarato i tuoi amori e disamore ai quattro venti. E con questo tuo modo particolare, insegna che dobbiamo amare e dire ′′ ti amo ′′ molto più spesso. La tua partenza veloce non mi ha permesso di dirtelo, quindi scrivo solo: ti amo Diego Mio caro amico, grazie mille per tutto il nostro viaggio Un giorno in cielo giocheremo insieme nella stessa squadra. E sarà la prima volta che prenderò pugni in aria senza festeggiare un goal, ma sì, perché potrò abbracciarti ancora”.

Tifosi commossi sul web per le parole di Pelè

Migliaia i commenti sul web alla lettera di Pelè: “Immagini bellissime, due campioni che non hanno bisogno di essere confrontati, ma ammirati per la loro arte. Perché qualsiasi cosa fatta in vita, qualsiasi disciplina portata all’elevazione è arte, magia, bellezza” o anche: “Parole molto toccanti che riscaldano davvero il cuore! Non è mai troppo tardi per dire ad una persona in vita o nell’aldilà quanto la si ami oppure quanto quest’ultima possa mancarci, ovunque essa sia”.

Abbattuta per sempre la barriera anche tra i tifosi brasiliani e argentini: “Caro Pelé, le tue parole d’affetto verso Diego rendono la tua persona ancora più grande…tutto il mondo ha infinita stima ed ammirazione verso di te…sei e sarai sempre O REI ” e infine: “Voi due siete leggenda e rimarrete per sempre nel libro del calcio perché voi siete il calcio chapeau mister Pelé ed un bacio grande al pibe lassù tra le nuvole!che tu possa riposare in pace”.

SPORTEVAI | 03-12-2020 08:52