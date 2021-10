Ansia Inter, un top player nerazzurro nell’agenda di Leonardo

Il PSG non ha nessuna intenzione di smettere di acquistare i migliori giocatori in circolazione. Dopo un mercato estivo da fantascienza, Leonardo starebbe valutando altri colpi.

In particolare, secondo diverse indiscrezioni provenienti dalla Francia, l’ex dirigente del Milan avrebbe messo gli occhi su Nicolò Barella, centrocampista in forza all’Inter.

Come riportato da Donbalon.com, ci sarebbe già anche una doppia strategia per strappare il nazionale azzurro all’Inter. O una proposta economica monster (65 milioni di euro per il cartellino) o un piano B.

Il piano B prevede l’inserimento del centrocampista Wijnaldum (non contento del poco spazio al PSG) nella trattativa, così da abbassare in maniera importante il costo del cartellino di Nicolò Barella.

L’ex Cagliari, per fortuna dell’Inter, ha un contratto garantito con i nerazzurri sino al 2024. Il club milanese starebbe già lavorando per trovare l’intesa sul rinnovo (anche se la priorità sarebbe blindare Marcelo Brozovic).

Un fatto è certo: non sarà certo facile per l’Inter trattenere Nicolò Barella, ormai diventato uno dei giocatori più desiderati d’Europa. Non per caso, Leonardo lo vorrebbe al PSG al fianco del compagno di nazionale Marco Verratti.

OMNISPORT | 14-10-2021 08:44