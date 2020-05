Ansia Inter, un'altra big fa sul serio per Lautaro Martinez

Il nome di Lautaro Martinez è sempre in prima pagina. Il futuro del giovane bomber argentino di proprietà dell’Inter è ancora avvolto nel mistero. Nelle ultime ore, ci sarebbe una novità. Un nuovo top club sarebbe pronto all’offensiva.

Da settimane si parla di un forte interesse da parte del Barcellona per il Toro. I blaugrana, pur di averlo, sarebbero disposti a mettere sul piatto 60 milioni di euro e due giocatori graditi all’Inter e, di conseguenze, al tecnico Antonio Conte.

Tra questi ci sarebbe Arthur. Il giovane centrocampista brasiliano, classe 1996, piacerebbe molto ai nerazzurri ma non solo. Anche la Juventus lo starebbe seguendo da tempo. Il diretto interessato continua a ribadire di voler restare ai blaugrana.

In questa corsa a Lautaro Martinez, si sarebbe inserito, secondo Le 10 Sport, anche il PSG. Il club parigino, quasi sicuramente, non riscatterà Mauro Icardi (che vuole tornare in Serie A). Inoltre, ci sarebbe anche un Neymar deciso ad andarsene (al Barcellona).

Da qui la necessità di cercare un top player. Il nome giusto sarebbe quello di Lautaro Martinez. IL PSG potrebbe pagare, senza grossi problemi, la clausola rescissoria, pari a 111 milioni di euro. Un bel problema per l’Inter.

Da non escludere che, anche in questo caso, possano essere inseriti nell’eventuale trattativa giocatori graditi alla società nerazzurra. Uno di questi potrebbe essere Edinson Cavani, bomber di grande esperienza che farebbe comodo ad Antonio Conte.

Il duo Marotta-Ausilio continua a ribadire la volontà dell’Inter di trattenere Lautaro Martinez. Anzi, si parla di un possibile rinnovo del contratto in essere (in scadenza nel 2023) con ritocco, verso l’alto dell’ingaggio. L’Inter non vuole perdere il Toro.

SPORTAL.IT | 06-05-2020 08:14