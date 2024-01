Ansia per Franz Beckenbauer, l'allarme accorato del fratello del Kaiser

L'ex leggenda tedesca versa in cattive condizioni, di recente ha subito due interventi al cuore e uno all’anca ed ha perso la vista ad un occhio

01-01-2024

Si apre con una brutta notizia il 2024. C’è ansia per la salute di Franz Beckenbauer, la 78enne leggenda del Bayern e della Germania negli anni 60 e 70 che da tempo è malato e le cui condizioni stanno peggiorando. A lanciare l’allarme il fatello Walter che, in occasione del documentario sulla vita del calciatore, in uscita domani, ha detto: “Se adesso dicessi che va tutto bene, mentirei e non mi piace mentire. Non si sente bene. È un continuo alti e bassi”.

Da aprile Beckenbauer è scomparso da ogni attività ufficiale

L’ex dirigente del calcio tedesco è scomparso dall’attività ufficiale lo scorso aprile e le complicazioni del suo stato clinico erano già note da tempo. “Ho avuto un presunto infarto oculare in un occhio. Purtroppo non riesco più a vedere nulla con la destra. E devo stare attento con il mio cuore”, aveva detto alla rivista Bunte.

Ogni choc potrebbe essere fatale per Beckenbauer

Da parte sua, il settimanale Spiegel ha messo in guardia sulla delicata situazione dell’ex capitano della nazionale tedesca, indicando che uno shock emotivo potrebbe compromettere seriamente la sua situazione clinica, che ha visto un “significativo deterioramento” della sua capacità di giudizio e della sua memoria, senza alcuna aspettative di ripresa.

Anche Lothar Matthäus, ex campione dell’Inter, di recente aveva espresso preoccupazione per l’attuale salute di Beckenbauer. “Gli auguriamo il meglio, che torni ad essere quello di prima, con la sua energia. Naturalmente speriamo che le cose migliorino di nuovo. Franz diceva sempre che la salute è la cosa più importante nella vita. Al momento non ce l’ha”.

Beckenbauer ha vinto due Palloni d’oro e un Mondiale

Negli ultimi anni Beckenbauer ha subito due interventi al cuore e uno all’anca, mentre nel 2019 aveva rivelato di aver perso la vista da un occhio a causa di un presunto infarto oculare. Nel suo palmares ci sono i Mondiali del 1974, gli Europei del 1972, due Palloni d’Oro, tre Champions League e cinque Bundesliga da calciatore e i Mondiali in Italia del 1990 da allenatore, tra una lista infinita di successi ottenuti nel suo carriera.