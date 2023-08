Beckenbauer: paura per la salute del Kaiser, appello da brividi di Matthaeus

L'ex Inter ha espresso speranze per il recupero di Beckenbauer, affermando: "Speriamo che torni ad essere il vecchio Beckenbauer, pieno di energia"

22-08-2023 15:40

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Cresce la preoccupazione riguardo le condizioni di salute -sempre più gravi- di Franz Beckenbauer, un’icona del calcio tedesco e internazionale. L’ex campione tedesco, famoso per essere stato uno dei liberi più forti al mondo da giocatore e successivamente da ct per aver guidato la Germania alla vittoria nella Coppa del Mondo del 1990 in Italia, sta affrontando diversi problemi di salute con una situazione critica che si protrae da anni.

Matthaeus preoccupato per Beckenbauer

In una recente intervista alla emittente tedesca RTL, l’ex centrocampista tedesco dell’Inter Lothar Matthäus ha ha lanciato un appello per il recupero di Beckenbauer, affermando: “Speriamo che torni ad essere il vecchio Beckenbauer, pieno di energia. Gli auguriamo la massima salute possibile. Lui stesso ha sempre sottolineato che la salute è la cosa più importante al mondo. Purtroppo, al momento non gode di buona salute. La sua condizione è tutt’altro che ottimale. Speriamo che il suo percorso verso il miglioramento prenda una direzione positiva.”

L’uscita di scena di Franz Beckenbauer

La recente assenza di Beckenbauer ad un incontro a cui hanno partecipato le leggende dello storico team -della squadra campione del mondo del 1990 (a luglio la squadra ha festeggiato la 33esima ricorrenza della vittoria del titolo) ha aumentato le preoccupazioni. Il Kaiser, che compirà 78 anni l’11 settembre, ha dovuto evitare anche altri impegni a causa di problemi di salute.

Ultimamente è anche sparito dalla scena televisiva in quanto era commentatore di Sky Deutch, sostituito proprio da Lothar Matthäus (ex calciatore Bayern ed Inter ed allenatore, in passato fu allenato dallo stesso Beckenbauer quando diventò con la Germania campione del Mondo nel 1990). Sua moglie ha commentato: “Era troppo impegnativo per lui.”

Quando Beckenbauer si è ammalato

Le preoccupazioni per la salute del leggendario calciatore risalgono a diversi anni fa. Nel 2016 e nel 2017, ha subito interventi chirurgici al cuore. Inoltre, nel 2019, ha sofferto di un infarto oculare, condizione che ha apertamente condiviso, dichiarando: “Da un po’ di tempo sto affrontando problemi di salute, ed è risaputo. Recentemente ho cercato cure specialistiche a causa di un problema di circolazione diagnosticato nell’occhio. Ho subito un infarto oculare. La mia visione dall’occhio destro è gravemente compromessa. Chiedo scusa in anticipo se non vi riconosco e finisco per urtarvi.”

Di cosa è malato Franz Beckenbauer

L’allarme sollevato da Matthäus già evidenziò la gravità della situazione, suscitando preoccupazioni per la salute di Beckenbauer. Dalla Germania trapela che abbia ultimamente abbia anche il morbo di Parkinson. Amici, fan e l’intera comunità calcistica si uniscono nella speranza di un miglioramento nella sua condizione di salute.