Mercato, Napoli spiazzato da Itakura: in Germania sicuri del no a De Laurentiis

Gli azzurri avevano pensato al giapponese per sostituire il partente Kim, ormai diretto verso il Bayern. Ma dalla Bild filtra pessimismo sulle possibilità della trattativa.

12-07-2023 15:12

Si fa più difficile del previsto la rincorsa del Napoli al sostituto di Kim Min-Jae. Dopo l’addio del centrale, che attende solo l’ufficialità del suo trasferimento alla corte di Thomas Tuchel al Bayern Monaco, gli azzurri avevano individuato una lista di candidati per raccogliere l’eredità del roccioso sudcoreano. Tra questi uno dei profili più credibili era proprio quello di Kō Itakura, difensore giapponese di proprietà del Borussia M’gladbach. Ma a quanto pare questo matrimonio non s’ha da fare.

Il Borussia M’gladbach non vende più

A spegnere il fuoco orientale ci ha pensato la Bild che ha raccontato quali siano realmente le intenzioni del ventiseienne di Yokohama. Ovvero quello di proseguire in Bundesliga tra le fila del Borussia M’gladbach dove è approdato un’estate fa dallo Schalke 04. Nei giorni scorsi dall’entourage del giocatore erano invece emerse idee diverse, poi rivelatesi infondate, sulla voglia di misurarsi nella nostra serie A per accettare le lusinghe di Rudi Garcia. Anche il club teutonico, adesso, sembra intenzionato a non privarsi più di Itakura tant’è che avrebbe addirittura definito chiuso il mercato in uscita blindando in questa maniera anche l’attaccante Plea.

Le possibili alternative al giapponese

La casella quindi rimane vacante al centro della difesa del Napoli e accanto al confermatissimo Rrahmani. A causa delle enormi richieste dei rispettivi club di proprietà, le opzioni Kilman e Scalvini non vanno in questo momento prese in considerazione. Vero che il Napoli sta per incassare una bella somma dalla cessione di Kim, ma l’idea del sodalizio campano è quella di non investire grossa parte del budget sul difensore.

Torna di moda allora un nome che già in passato era stato associato agli azzurri come Kōnstantinos Mavropanos valutato 20 milioni dallo Stoccarda. Germania particolarmente attenzionata dallo scout partenopeo dal momento che pure Danilho Doekhi dell’Union Berlino è nella lista. Dalla quale non è mai uscito il romanista Roger Ibanez, che però è indietro al pari del torinista Schuurs, destinato alla Premier, e dello spagnolo Le Normand che la Real Sociedad non libera facilmente.

Confronto AdL-Garcia: il nuovo Napoli prende forma

Tra Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia, a ogni modo, il clima è assolutamente sereno. I due si sarebbero incontrati nei giorni scorsi per delineare il futuro del club, a partire proprio dallo spinoso argomento del calciomercato. In questo momento sono maggiori le voci in uscita rispetto a quelle in entrata ma c’è la convinzione di consegnare al tecnico francese una squadra forte almeno quanto quella che aveva Luciano Spalletti. Salvo offerte clamorose potendo contare sempre su Victor Osimhen, elemento importante nello scacchiere del team campano sebbene non indispensabile e cedibile di fronte ad offerte monstre. Quelle che fino ad oggi, qualcuno direbbe fortunatamente, non sono arrivate.