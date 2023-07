Quanto cosa una maglia di serie A? Il confronto tra Juve, Inter, Milan e Napoli

Aumentano i prezzi delle maglie dei top club di Serie A. Il record appartiene al Milan: +20 euro rispetto all'ultima stagione. Dieci euro in più per le divise di Napoli e Juve

11-07-2023 16:06

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Lievitano i prezzi delle maglie di Serie A. Per accaparrarsi la nuova divisa dei campioni d’Italia del Napoli o di altri top club del torneo italiano come Juventus, Inter e Milan, infatti, bisognerà sostenere una spesa di non poco conto. La ricerca condotta dalla società tedesca Pr Marketing e pubblicata dal quotidiano ‘La Repubblica’ mette in evidenza anche un altro aspetto che stride con quanto scritto in precedenza: produrre una maglia costa poco più di un euro.

Maglie Serie A: quando la passione si scontra con gli aumenti

I tifosi – si sa – sono disposti ad affrontare sacrifici d’ogni sorta per la propria squadra del cuore. Da trasferte nei luoghi più disparati all’acquisto di prodotti legati al merchandising ufficiale. Certo, però, che di questi tempi diventa sempre più complicato reggere il passo dei rincari. Sì, perché anche le maglie hanno subito un aumento dei prezzi. Il Napoli, ad esempio, ha presentato ieri le prime due divise: se la scorsa stagione costavano 120 euro, quest’anno bisognerà pagarne 130. Dieci euro in più non saranno la fine del mondo dopo 33 anni di attesa per la conquista del titolo, ma vanno comunque ad aggiungersi all’aumento del costo della vita.

Maglia Napoli a 130 euro: rincari anche per Juve e Milan

Non solo Napoli. Anche le maglie delle altre squadre di punta della Serie A verranno a costare di più. Per acquistare la casacca della Juventus, un tifoso dovrà spendere 150 euro e non più 140. Addirittura la divisa di gioco del Milan ha subito un rincaro di ben 20 euro: è infatti in vendita a 140 euro, anziché 120. Eppure l’ultima annata dei rossoneri è stata tutt’altro che esaltante. Secondo la ricerca, però, questi aumenti non andranno a incidere sulle vendite. Anzi, la domanda è destinata a salire. Scopriremo a breve il prezzo della maglia dell’Inter: sarà confermato il prezzo di 140 euro?

Quanto costa produrre una maglia di serie A? Un solo euro

Pr Marketing riferisce che la maggior parte delle maglie ufficiali è realizzata in Asia, dove i costi sono bassissimi. Pensate: tra tessuto, cucitura e spedizione, una divisa viene a costare agli sponsor tecnici poco più di un euro, a cui vanno sommati i costi sostenuti per il marketing. A proposito di sponsor, l‘Inter ha ufficializzato ieri che il matrimonio con la Nike continuerà fino al 2031 in cambio di 20 milioni di euro all’anno (con i bonus si potrà arrivare a 30). La Juventus incassa 51 milioni di euro a stagione con Adidas. Mentre il Napoli è un caso unico in Italia: il club di Aurelio De Laurentiis si autoproduce le maglie grazie alla collaborazione con Armani.