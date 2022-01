Antetokounmpo ferma Memphis, capitombolo Jazz

20-01-2022 09:22

Si arresta contro i campioni in carica la corsa dei Grizzlies. Memphis, reduce da 12 vittorie nelle ultime 13 partite, perde contro i Bucks che difendono così il 4° posto ad Est dall’assalto degli scatenati Sixers.

Milwaukee è trascinata dal solito Giannis Antetokounmpo, autore di 33 punti in 31 minuti, a cui si aggiungono i 27 punti con 7 rimbalzi e 7 assist di Khris Middleton.

La squadra di Jenkins, tornato in panchina dopo aver saltato sei gare a causa del Coronavirus, paga le assenze di Dillon Brooks e Desmond Bane e si aggrappa al solito Ja Morant a referto con 33 punti, 14 assist e 8 rimbalzi, ma non basta. Tra le altre partite, successi playoff per Heat e Hornets, Atlanta piega Minnesota anche grazie al buon contributo di Danilo Gallinari (15 punti dalla panchina), ma soprattutto si sbloccano i Bulls che fermano la serie di quattro sconfitte consecutive nonostante le assenze degli infortunati Zach LaVine e Lonzo Ball. Decisivo DeMar DeRozan, autore di 30 punti.

Vincono anche i Nets, che senza Kevin Durant passano in volata a Washington grazie ai 30 punti di Kyrie Irving, ma il risultato più sorprendente della notte arriva da Salt Lake City, dove i Jazz cadono contro i Rockets, ultimi a Ovest, ma capaci di realizzare ben 22 triple. Decidono i 23 punti di Garrison Matthews, mentre i Jazz, privi di Donovan Mitchell, non bastano i 29 punti di Bojan Bogdanovic e i 23 di Rudy Gobert

I risultati della notte:

Washington Wizards-Brooklyn Nets 118-119

Philadelphia 76ers-Orlando Magic 123-110

Boston Celtic-Charlotte Hornets 102-111

Miami Heat-Portland Trail Blazers 104-92

Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves 134-122

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers 117-104

Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies 126-114

Dallas Mavericks-Toronto Raptors 102-98

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 118-96

Utah Jazz-Houston Rockets 111-116

Sacramento Kings-Detroit Pistons 131-133

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers 130-128

Los Angeles Lakers-Indiana Pacers 104-111

