Antetokounmpo poco contento del momento dei Bucks: “Non mi piace perdere”

08-11-2021 18:32

Non lasciano spazio ad alcuna interpretazione le parole rilasciate da Giannis Antetokounmpo prima della visita alla Casa Bianca dei Bucks in programma nella giornata di oggi in quel di Washington.

“Non vi mentirò, non mi piace perdere. Non riesco a ricordare l’ultima volta che siamo stati con un record di 4-6. O anche l’ultima volta che abbiamo perso 4 partite su 5 in casa” ha ammesso amareggiato il greco, k.o. la scorsa notte contro gli Wizards.

“È chiaro che non è piacevole perdere, ma alla fine l’importante è creare buone abitudini. Vedo i miei compagni prendersi tiri che si devono prendere, vedo i compagni entrare sul parquet e dare tutto. L’atteggiamento è buono e vogliamo continuare a impegnarci sotto questo punto di vista. Sul lungo periodo pagherà” ha dichiarato convinto il classe 1994, consapevole di come i momenti clou dell’anno siano ancora parecchi lontani.

“Perché alla fine i Playoff sono tra 72 partite e abbiamo ancora 72 partite per migliorare, per continuare a costruire queste buone abitudini. E speriamo che saremo in buone condizioni mentali e fisiche. È in quel momento che vogliamo ritrovare il nostro basket” ha chiosato Antetokounmpo.

OMNISPORT