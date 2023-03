Antivigilia di Roma-Juventus: i bianconeri lavorano sulla manovra

Seduta di esercitazioni tecniche e partitella per la band di Allegri, che parlerà ai giornalisti nella mattinata di domani (sabato) alle 11,30

03-03-2023 17:31

Roma-Juventus si avvicina. I bianconeri, dopo la seduta di giovedì davanti ai tifosi, si sono ritrovati nella mattinata odierna (venerdì 3 marzo) per continuare a preparare la sfida in trasferta con i giallorossi. La squadra a disposizione di Massimiliano Allegri ha lavorato su esercitazioni tecniche focalizzate allo sviluppo della manovra, disputando poi una partitella. A completare il menu, esercitazioni specifiche per reparto.

Domani, sabato 4 marzo, l’allenamento è in programma nel pomeriggio, a seguire la partenza per Roma. Prima, però, alle 11.30, mister Allegri incontrerà i giornalisti per la consueta conferenza di presentazione della vigilia nella sala stampa dell’Allianz Stadium.