Antonio Cassano lapidario: "Serie A campionato fasullo"

14-02-2022 22:25

L’opinione di Antonio Cassano sulla Serie A non potrebbe essere più lapidaria di così: il nostro campionato è una lega fasulla, non a livello delle migliori competizioni nazionali. Si potrebbe riassumere così il suo intervento a Bobo TV, durante il quale prende ad esempio due calciatori come Piatek, in gol stasera contro lo Spezia, e Mauro Icardi, ex Inter e ora al PSG:

“Piatek? È andato via dall’Italia ed è stato un disastro, mai titolare, avrà segnato 4 reti. Torna in Italia e segna. Questo significa che il campionato italiano è fasullo”. E su Icardi: “Da quando è al PSG non si vede e non si sente più. Sta facendo poco quest’anno, l’anno scorso pure e anche l’anno prima ancora. Nelle grandi squadre in campionati di un certo tipo devi giocare a calcio. Ha fatto persino più gol Kean in un anno che lui in tre”.

OMNISPORT