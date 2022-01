Antonio Cassano ricoverato in ospedale per Covid-19: le sue condizioni

05-01-2022 14:53

Antonio Cassano, ex stella del calcio italiano che in passato ha vestito le maglie, tra le altre, di Inter, Milan, Roma, Sampdoria, Parma e Real Madrid, è stato ricoverato nelle scorse ore nel reparto malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova a causa di alcune complicazioni dovute al Covid-19. Le sue condizioni al momento non sembrano gravi e, come si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. La moglie conferma inoltre lo stato di avvenuta vaccinazione.

Antonio Cassano positivo da fine 2021

L’ex talento della Serie A era risultato positivo al Coronavirus già nel corso degli ultimi giorni del 2021, e aveva trascorso tutte le feste in isolamento domiciliare assieme alla moglie e ai figli. A riportare la notizia è stato GenovaToday, che comunica anche come Fantantonio sia ora monitorato dai medici del San Martino di Genoa, città dove risiede, e che sia in cura dal professor Matteo Bassetti.

Le sue condizioni al momento non sembrano gravi e non sarebbe in pericolo di vita, ma altri aggiornamenti usciranno nelle prossime ore.

Antonio Cassano, le storie della moglie Carolina Marcialis

A parlare del contagio di Cassano era stata anche la moglie del giocatore Carolina Marcialis, che attraverso alcune storie sul proprio profilo Instagram aveva provato a spiegare un po’ la situazione di suo marito e della sua famiglia: “Io sono negativa e anche i bambini. Antonio è positivo ed è in isolamento da giorni”.

La giocatrice di pallanuoto aveva poi aggiunto ulteriori dettagli riguardanti la vita famigliare in questa condizione di contagio: “Dal 24 dicembre tutti e 4 abbiamo dormito in una stanza diversa e abbiamo mangiato a turni proprio per evitare il contagio”.

Antonio Cassano e la vaccinazione anti-Covid: la presionazione della stessa Marcialis

In questi primi minuti poi si era sparsa la voce che Antonio Cassano non si fosse sottoposto alla vaccinazione anti-Covid-19. Notizia, questa, smentita prontamente proprio dalla moglie in una storia apparsa su Instagram pochi minuti fa, nella quale si sfoga anche contro la cattiva informazione. Questo il contenuto della storia:

“Prima cosa Antonio è in ospedale e sta bene! Seconda cosa è vaccianto con due dosi e mi fa piacere che uno si sveglia alla mattina e decide di scrivere quel c… che vuole. Terza cosa nessuno a mai confermato niente a GenovaToday….. I clown magari in altre situazioni grazie!”.

Le prime dichiarazioni di Antonio Cassano: “Adesso sto bene”

Raggiunto dalle pagine del Secolo XIX, Antonio Cassano rilascia le prime dichiarazioni a caldo dopo il ricovero:

“Ringrazio il professor Bassetti e il suo staff, sono stati davvero eccezionali. Come sto? Adesso super-bene, anzi: di più, alla grande! E ovviamente ringrazio anche Rollero: mi ha dato la disponibilità da medico e amico, 24 ore su 24”.

