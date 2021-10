Antonio Rossi: "Ora sto bene e ho ripreso ad allenarmi"

La grande paura è passata. A due mesi e mezzo dall’infarto che lo ha colpito lo scorso 19 luglio, Antonio Rossi ha rassicurato tutti gli appassionati di sport sulle sue condizioni di salute in un’intervista a Sky Sport. Lecchese di nascita, compirà 53 anni il prossimo 19 dicembre. Nel kayak ha vinto tre ori olimpici, il K1 500 metri e il K2 1000 metri in coppia con Daniele Scarpa ad Atlanta 1996 e il secondo trionfo l’ha ripetuto con Beniamino Bonomi a Sydney 2000.

“Ora va tutto bene, ho anche fatto la prova sotto sforzo e i valori sono nella norma. Ho ripreso ad allenarmi e ho messo alle spalle quel grande spavento. Diciamo che ho fatto una sorta di check-up per i miei 50 anni, una sorta di tagliando”, scherza Rossi che poi continua: “Prendevo parte alla Gran Fondo Pinarello ed è sopraggiunto l’infarto. Per mia fortuna l’evento era importante per cui sono stato soccorso nel migliore dei modi e caricato subito in ambulanza. Se fosse successo una settimana prima, quando prendevo parte a una gara di nuoto, sarebbe stata davvero un’altra storia”.

Poi Rossi torna sulla trionfale spedizione azzurra ai Giochi di Tokyo 2020: “Abbiamo assistito a una vera e propria esplosione dei nostri atleti. Dopo la medaglia d’oro di Gianmarco Tamberi si è avuta la sensazione che tutto fosse possibile e anche gli altri protagonisti hanno dato qualcosa in più centrando risultati pazzeschi. Evidentemente è stato fondamentale permettere agli atleti di allenarsi durante la pandemia. Si sono tenuti nascosti ma sono esplosi nel momento giusto”.

Dopo le vittorie ad Atlanta, Rossi è stato forse il primo a capire che, per diventare un personaggio popolare dei cosiddetti “sport minori”, o meglio, quelli meno seguiti in Italia, e soprattutto per dare visibilità alla propria disciplina, doveva fare molte comparsate televisive e infatti, grazie alla sua intelligenza e anche alla sua bella presenza, ci è riuscito. Ma Antonio non è stato solo un grandissimo sportivo, ma anche un politico di primo piano a livello regionale e locale: consigliere e poi sottosegretario in Regione Lombardia e poi consigliere comunale a Lecco.

OMNISPORT | 03-10-2021 12:17