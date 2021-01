Appello dei tifosi ad ADL: “Prendilo con il tesoretto di Milik”

La sorprendente – almeno per i tifosi – soluzione del caso Milik rianima i supporter del Napoli, già rassegnati a un calciomercato di gennaio privo di acquisti per la società di Aurelio De Laurentiis. D’altra parte il Napoli ha una rosa ampia, ritenuta da ADL e dal d.s. Giuntoli sufficiente per raggiungere la qualificazione alla Champions League, mentre il monte ingaggi ha toccato il punto più alto della storia del club.

Molti tifosi sperano nel colpo in difesa

Dopo l’addio di Milik, i tifosi del Napoli si dividono tra coloro che sperano che De Laurentiis decida di investire la somma ricavata dal Marsiglia sul mercato, magari offrendo a Rino Gattuso quel terzino sinistro invocato da tempo dalla piazza, e quelli che invece sostengono che il presidente farà economia.

“Emerson Palmieri dovremmo prenderlo di corsa…”, ammonisce Giorgio su una pagina Facebook frequentata dai tifosi azzurri. “Bisogna prendere subito un terzino sinistro come Emerson per centrare il quarto posto – aggiunge Paco, che poi rilancia -. Veramente servirebbe anche un centrocampista centrale, contro la Juve Gattuso aveva solo cambi mediocri in mezzo”.

“Stiamo giocando con Mario Rui che non può giocare nemmeno in una squadra di metà classifica di serie A, come possiamo vincere qualcosa o arrivare nei primi 4 posti?”, si domanda Michele.

Servono altre cessioni

Aiden è più realista: “Deve uscire uno tra Mario Rui o Ghoulam perché arrivi un terzino sinistro”. “Meglio entrambi! Vendi tutti i terzini e ne compri uno, ma buono!”, suggerisce Filippo. Scoraggiato Antonio: “Ma davvero credete che con i soldi di Milik questo compra un terzino? Illusi”.

Invece Carlo sta con il presidente: “Ragazzi sono periodi bui per il calcio meglio non riempirsi di debiti, io abbasserei anche gli stipendi. Mantenere una società adesso è dura, quindi meglio sfoltire le rose: via pure Llorente, Malcuit e Maksimovic”.

SPORTEVAI | 22-01-2021 10:49