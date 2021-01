Mercato Juventus, la beffa è servita: il grande obiettivo va in Francia

A lungo è stato inseguito dalla Juventus , che sognava di acquistarlo dapprima a prezzo di saldo e poi addirittura a titolo gratuito , in vista della prossima stagione. E invece è ufficiale il suo trasferimento in Francia. Con tanto di beffa finale per i bianconeri , sebbene ormai mancasse solo l’ufficialità prima che Arkadiusz Milik diventasse ufficialmente un giocatore dell’ Olympique Marsiglia . E l’ufficialità è arrivata nella serata di giovedì.

A dare l’annuncio è stato il Napoli , che ha salutato il centravanti polacco con queste parole: “La SSCN comunica che il calciatore Arkadiusz Milik è stato trasferito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 con obbligo di riscatto , all’Olympique de Marseille”.

L’accordo tra i due club era già sostanzialmente arrivato nei giorni scorsi , con Milik atterrato a Marsiglia proprio giovedì e la trattativa ormai di fatto definita. Per altro a cifre decisamente favorevoli ai partenopei, considerato che il giocatore era da mesi fuori rosa.

Milik ha di fatto rinnovato quel contratto che aveva rappresentato un tabù nelle fasi conclusive della sua esperienza napoletana. Un piccolo cavillo burocratico , senza il quale non sarebbe stata possibile la cessione in prestito a sei mesi dal termine del suo accordo con il club che detiene il suo cartellino.

Il Marsiglia peraltro si è impegnato, come visto, a riscattarlo nel 2022 qualunque sia il suo impatto con la realtà della Ligue 1. Il Napoli incasserà 9 milioni di euro più 3 di bonus con percentuale sulla futura rivendita.

Un’operazione dalla quale, insomma, tutti escono vincitori . A parte proprio quella Juventus che da mesi aspettava di completare l’offensiva nei confronti di un giocatore che da mesi era nel mirino.

OMNISPORT | 21-01-2021 23:57