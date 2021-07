Argentina-Brasile: test covid Fraudolenti per la finale di Copa America

Un 11 luglio veramente ricco di emozioni a livello calcistico (e non solo). Oltre alla finale di Euro 2020 in programma domani sera alle 21:00 e alla finale di Wimbledon del nostro Matteo Berrettini, questa notte si disputerà anche la Finale della Copa America 2021, nella quale saranno impegnate Argentina e Brasile in una finale che tutti gli appassionati di calcio sognano di vedere.

E proprio di tutto si fa per vederla addirittura dal vivo, arrivando anche a falsificare del Test per il Covid-19. Con un comunicato ufficiale, infatti, la CONMEPOL (acronimo di Confederación sudamericana de Fútbol, l’organismo continentale di governo amministrativo, organizzativo e di controllo del calcio sudamericano) ha fatto sapere di aver scoperto tantissime persone, sia dal lato brasiliano che argentino, che pur di assistere alla partita allo stadio avrebbero falsificato i propri test anti Covid-19. Questo il contenuto della nota:

“CONMEBOL riferisce che è stata rilevata una notevole quantità di test PCR fraudolenti, da persone accreditate sia nella tribuna argentina che in quella brasiliana. Queste persone non potranno entrare allo stadio. La CONMEBOL assicura che i controlli per l’accesso alla finale della CONMEBOL Copa América saranno estremamente rigorosi, così come l’applicazione di protocolli sanitari e misure di prevenzione.

Tutti i partecipanti devono presentare il test di laboratorio con esito negativo per poter accedere. Non verrà fatta alcuna eccezione. Si consiglia di portare sempre il risultato stampato su carta per una migliore verifica ed evitare incidenti. CONMEBOL sta analizzando la possibilità di aumentare i controlli se necessario”.

OMNISPORT | 10-07-2021 19:51